Quảng Ngãi: 'Chiến dịch 500 ngày đêm' đạt nhiều kết quả tích cực

An táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: UBND xã Tu Mơ Rông cung cấp

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tích cực tại nhiều địa phương, trong đó có xã Đăk Pék. Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", từ ngày 28-7 đến 10-8, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék phối hợp các lực lượng tổ chức rà soát, tìm kiếm, quy tập dựa trên thông tin do nhân dân và các nhân chứng cung cấp.

Qua đó, lực lượng chức năng đã quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ. Đến giữa tháng 8, xã Đăk Pék trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân địa phương thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, công tác tìm kiếm tiếp tục được đẩy mạnh trên địa bàn xã Đăk Pék. Từ ngày 12-10 đến 27-10, các lực lượng chức năng quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã thường xuyên đến hiện trường thăm hỏi, động viên các lực lượng.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék. Ảnh: UBND xã cung cấp

Ông Lê Viết Nam, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Pék, cho biết công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ luôn được địa phương quan tâm, huy động các lực lượng tham gia. Sau khi quy tập, Đảng ủy - UBND xã phân công lực lượng túc trực, thắp hương, trông nom chu đáo trong thời gian chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Tại xã Đăk Tơ Kan (tỉnh Quảng Ngãi), từ ngày 13-8 đến ngày 23-8, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, quy tập tại 6 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm ở từng vị trí bảo đảm độ sâu, độ rộng, áp dụng phương pháp bóc tách theo từng rãnh đào cụ thể nhằm tránh bỏ sót.

Kết quả, phát hiện hài cốt liệt sĩ A Ngõa (nguyên quán: thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum; nay là thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi) tại vị trí vườn cà phê thuộc thôn Tea Kan. Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp xã Đăk Tờ Kan tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông.

Nhiều kết quả tích cực

Vừa qua, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Theo đó, trong năm 2026 và giai đoạn 1 của chiến dịch, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Đào rãnh phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum) vào tháng 7-2026. Ảnh: HỮU PHÚC

Toàn tỉnh đã hoàn thành thu thập mẫu sinh phẩm đối với 13.514/13.514 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, đạt 100% chỉ tiêu, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Trung ương; đồng thời thu thập được 4.929/6.149 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 80,16%, vượt 10,16% chỉ tiêu được giao.

Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin được triển khai tích cực với 738 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tỉnh cũng tổ chức 1 hội thảo khoa học và 14 hội nghị phục vụ công tác thu thập thông tin, khảo sát mộ liệt sĩ.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, bà Y Ngọc yêu cầu các xã, phường, đặc khu cần chủ động gặp gỡ, làm việc với cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống tại địa phương trong thời kỳ chiến tranh và thân nhân liệt sĩ để thu thập, xác minh thông tin.

Đối với các khu vực đủ cơ sở khoa học, địa phương khẩn trương phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thiện kế hoạch, tổ chức khảo sát, khai quật và quy tập theo đúng quy trình, quy định. Nguồn tin chưa đủ cơ sở cần tiếp tục xác minh, bổ sung dữ liệu, khoanh vùng vị trí nghi vấn để từng bước hoàn thiện hồ sơ.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu triển khai hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý, số hóa 100% hồ sơ người có công, hoàn thiện và đồng bộ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tu sửa, chỉnh trang kịp thời trước Tết Đinh Mùi 2027; chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chăm lo tết cho người có công chu đáo, trang trọng, thiết thực.

Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm", tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ, chất lượng.