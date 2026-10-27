Quảng Ngãi: Chi trả tiền cho 175 người ngộ độc bánh mì Bà Được, nhiều người chưa đồng tình

Nhiều người bị ngộ độc có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố 12, phường Cẩm Thành, để làm việc với đại diện cơ sở bánh mì Bà Được

Ngày 27.10, nhiều người từng ăn bánh mì tại điểm bán số 12 Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố 12 để làm việc với đại diện cơ sở bánh mì Bà Được.

Tại buổi làm việc, đại diện cơ sở gửi lời xin lỗi đến những người bị ngộ độc, đồng thời thông báo phương án thanh toán phần viện phí còn lại sau khi trừ khoản bảo hiểm y tế chi trả. Một số người đồng ý nhận tiền, trong khi khoảng 40 người không chấp nhận vì cho rằng mức chi trả chưa tương xứng với những tổn thất phải gánh chịu.

Trước ý kiến của người dân, đại diện cơ sở đưa ra phương án bổ sung, gồm thanh toán phần viện phí bảo hiểm y tế không chi trả, tiền công lao động 200.000 đồng/người/ngày và tiền ăn uống 100.000 đồng/người/ngày. Mức hỗ trợ được tính theo thời gian nằm viện; các trường hợp có hóa đơn mua thuốc cũng được xem xét thanh toán.

Dù phương án đã được điều chỉnh, việc chi trả vẫn kéo dài nhiều giờ do hai bên liên tục tranh luận. Đại diện UBND phường Cẩm Thành và công an phường có mặt để ổn định trật tự, lắng nghe ý kiến của người bị ngộ độc và phía cơ sở.

Đại diện cơ sở bánh mì Bà Được làm việc, chi trả tiền cho những người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Nhiều người cho rằng thiệt hại từ vụ ngộ độc không chỉ dừng lại ở viện phí mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, thu nhập và sinh hoạt gia đình sau khi xuất viện. Trong khi đó, phương án hỗ trợ chủ yếu căn cứ vào số ngày nằm viện nên chưa đáp ứng được mong muốn của một số người.

Một người bị ngộ độc cho biết đã nhận 2,1 triệu đồng, gồm viện phí, tiền công lao động bị mất và tiền ăn uống. Dù chưa đồng tình với mức chi trả, người này vẫn quyết định nhận tiền vì đã chờ đợi quá lâu, mệt mỏi và còn phải chăm sóc con nhỏ.

Trước đó, ngày 10.10, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, phải nhập viện điều trị. Số người bị ngộ độc được ghi nhận là 175 người.

Ngày 16.10, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở này, trong đó 12 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp., gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Một mẫu chả thịt heo cho kết quả âm tính.

Đối với 9 mẫu bệnh phẩm, có 4 mẫu dương tính với Salmonella spp., gồm mẫu của hai bệnh nhân 12 tuổi, một bệnh nhân 33 tuổi và một bệnh nhân 65 tuổi.