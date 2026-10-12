Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn sau vụ nghi ngộ độc bánh mì, 135 bệnh nhân đang điều trị

Ngành Y tế Quảng Ngãi khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc bánh mì

Trước vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại phường Cẩm Thành, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm, khẩn trương điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc.

Theo thống kê lũy kế đến 7h30 ngày 12.10, có 135 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại 6 cơ sở y tế. Trong đó, Phúc Hưng tiếp nhận 54 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 28 bệnh nhân, Bệnh viện Sản - Nhi 42 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộ Đức 5 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 bệnh nhân và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm 3 bệnh nhân.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được các y, bác sĩ theo dõi và điều trị

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc và các điều kiện cần thiết để tích cực cấp cứu, điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn người bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng.

Đồng thời, Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn chuyên môn cho cơ quan chức năng phường Cẩm Thành trong quá trình điều tra, xác định nguyên nhân; hướng dẫn lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý các vi phạm theo quy định.

UBND phường Cẩm Thành chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân, xác định nguồn gây ngộ độc.

Cùng với đó, khẩn trương kiểm tra các cơ sở liên quan, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc cùng các sản phẩm liên quan; lập hồ sơ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở liên quan nhằm xác định nguồn thực phẩm nghi gây ngộ độc

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Khi xảy ra sự cố hoặc vụ ngộ độc thực phẩm, địa phương phải khẩn trương triển khai biện pháp xử lý ban đầu, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên, không để chậm trễ trong công tác ứng phó và điều tra.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và chủ động thông tin, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra những vụ việc tương tự.