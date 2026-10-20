Quảng Ngãi chi 300 tỷ đồng đầu tư dự án chống ngập cho đô thị Kon Tum

Theo đó, dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 7/8 vừa qua, do UBND phường Kon Tum làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029.

Đô thị Kon Tum trước đây là vùng lõi đô thị của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ. (Ảnh: Lê Danh).

Trong đó, dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa chảy chung đầy đủ các thành phần, chức năng của hệ thống thoát nước đô thị (các tuyến nhánh phụ đấu nối, các hạng mục hoàn trả, phụ trợ khác...), bao gồm 5 tuyến với tổng chiều dài khoảng 6.490m.

Cụ thể, tuyến số 1 dài khoảng 150m, bắt đầu từ đường Nguyễn Sơn chạy dọc đường Lê Văn Hiến đến đường Phan Đình Phùng.

Tuyến số 2 với 3 phân đoạn, gồm: Phân đoạn 1 dài khoảng 275m, đoạn từ đường Phan Huy Chú đến đường Bà Triệu (bắt đầu từ đường Phan Huy Chú chạy dọc theo đường Đống Đa và đổ ra khu vực Hồ Thủy Tạ).

Phân đoạn 2 dài khoảng 985m, đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Ngô Quyền (bắt đầu tại Hồ Thủy Tạ chạy dọc đường Trần Quốc Toản ra đường Phan Chu Trinh và dọc theo đường Lý Tự Trọng ra đến đường Ngô Quyền) và phân đoạn 3 dài khoảng 1.280m, đoạn từ đường Ngô Quyền đến sông Đăk Bla (bắt đầu từ đường Ngô Quyền chạy song song với tuyến cống hiện hữu của đường Lý Tự Trọng và đường Nguyễn Huệ đổ ra sông Đăk Bla).

Tuyến số 3 dài khoảng 2.200m, chạy dọc hai bên đường Ngô Quyền (đoạn từ đường Đào Duy Từ đến đường Trần Phú).

Hạ tầng thoát nước đô thị Kon Tum đã và đang được đầu tư nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn. (Ảnh: Lê Danh).

Tuyến số 4 với 2 phân đoạn, gồm: Phân đoạn 1 dài khoảng 390m, chạy dọc theo phía Đông đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Trần Nhân Tông) và phân đoạn 2 dài khoảng 735m, chạy dọc theo phía Đông đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Trần Nhân Tông đến đường Phan Chu Trinh).

Còn tuyến số 5 dài khoảng 475m, đoạn từ đường Ngô Quyền đến sông Đăk Bla (chạy dọc theo đường Hoàng Văn Thụ và đổ ra sông Đăk Bla tại khu vực Nhà hàng ven sông).

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án được đầu tư với mục tiêu khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ, ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường khi có mưa, lũ.

Từng bước góp phần xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị khu vực phường Kon Tum, tạo cảnh quan sạch, đẹp, phát triển hài hòa với không gian đô thị, nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND phường Kon Tum triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, thực hiện và giải ngân nguồn vốn theo niên độ kế hoạch vốn được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả dự án, tuyệt đối không lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện của mình nếu để xảy ra sai phạm, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Phường Kon Tum được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 phường, gồm: Quyết Thắng, Quang Trung, Thống Nhất, Thắng Lợi và Trường Chinh của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ. Đơn vị hành chính mới có diện tích 19,14km2, dân số hơn 77.000 người. Đây là vùng lõi của đô thị Kon Tum trước đây. Do hệ thống thoát nước, chống ngập đô thị chưa được đầu tư đồng bộ nên đô thị này thường xảy ra ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn. Tình trạng ngập hay xảy ra ở các trục chính đô thị, như: Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Thi Sách, Chu Văn Tấn... gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân tham gia giao thông.