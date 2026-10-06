Quảng Ngãi: Chạy đua với thời tiết, nhiều dự án hạ tầng thi công xuyên đêm

Tối 5/10, có mặt tại công trường các dự án, như: Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 24B, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đường Thạch Bích - Tịnh Phong, kè khẩn cấp bảo vệ bờ biển xã Tịnh Khê, PV Báo Xây dựng ghi nhận các nhà thầu huy động lượng lớn thiết bị, nhân sự và vật liệu, chong đèn hối hả thi công các hạng mục công trình.

Gần một tuần qua, nhà thầu Trường Thành tổ chức thi công ban đêm để hoàn thiện đắp đất nền đường, rải cấp phối cho đoạn tuyến dài khoảng 300m của dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong, đoạn qua đội 5, thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong. Đây là vị trí mới được địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng, nhà thầu hỗ trợ tháo dỡ vật kiến trúc, tổ chức thi công ngay.

Nguồn vật liệu đá được UBND tỉnh khơi thông kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tập trung máy móc thiết bị, thi công hạng mục cấp phối, tiến tới thảm nhựa các đoạn tuyến sẵn mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hàng chục đầu máy, nhân sự được các nhà thầu huy động đến chân công trường để tổ chức thi công ca đêm. Đêm tối, công trường dự án gần 700 tỷ đồng vốn thi công cầm chừng do vướng mặt bằng, bỗng sôi động đã khiến người dân quanh vùng bất ngờ, xen lẫn kỳ vọng.

Trong khi đó, đoạn tuyến thuộc Km4 của dự án, nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi cũng nhanh chóng tiếp nhận mặt bằng mới bàn giao và tổ chức thi công ban đêm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các lớp móng - nền đường, tiến tới thi công lớp cấp phối đá dăm.

Còn tại Km21+280, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đoạn do nhà thầu Trường Long đảm nhận, 3 mũi thi công đêm được tổ chức trên công địa dài khoảng 500m.

Hàng chục đầu máy ủi, máy lu tập trung hoàn thiện nền đường. Đây là đoạn tuyến được chủ đầu tư lựa chọn để thảm nhựa đầu tiên của cả dự án có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Đại diện nhà thầu cho biết, bên cạnh tăng tốc ban ngày, công tác thi công tăng ca được đơn vị thực hiện từ nhiều ngày qua và duy trì liên tục. Nhờ đó, sản lượng thi công dự án gia tăng đáng kể.

Khuôn đường tại những vị trí mới tiếp cận mặt bằng được nhà thầu nhanh chóng hình thành, bất kể ngày đêm nhằm hình thành đường công vụ nội tuyến, chuẩn bị cho các công đoạn thi công tiếp theo trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Dự án kè bảo vệ bờ biển qua hai thôn An Vĩnh và Kỳ Xuyên, xã Tịnh Khê hiện ở giai đoạn nước rút thi công, hướng đến điểm dừng kỹ thuật trước thời điểm triều cường, sóng biển tác động mạnh vào khu vực triển khai dự án.

Nhiều ngày qua, nhà thầu Phước Thành đã tăng tốc thi công, ngày đêm đóng cọc ván SW xuống bờ biển và đắp đê quai thi công hạng mục chân, thân kè. Nhờ chủ động thiết bị chuyên dụng, vật tư, vật liệu và nhân công để tổ chức nhiều mũi thi công dọc chiều dài hơn 1km công trình, dự án giữ nhịp thi công tốt, đáp ứng yêu cầu tiến độ, bám sát mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Vũ Bảo cho biết, thời gian gần đây, trước sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan, công tác GPMB các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư đã có sự chuyển biến tích cực. Nhờ đó, chủ đầu tư có cơ sở để chỉ đạo nhà thầu tiếp cận và triển khai thi công ngay đối với phần diện tích mặt bằng vừa được bàn giao.

Theo ông Bảo, tranh thủ thời tiết thuận lợi trước cao điểm mùa mưa, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu tăng tốc thi công đồng loạt trên tất cả công trường khi đủ điều kiện, không kể ngày - đêm hay cuối tuần. Song song đó, đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, giám sát và yêu cầu nhà thầu tuân thủ biện pháp thi công, triển khai công trình đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, thẩm mỹ.

Video: Chạy đua với thời tiết, nhiều dự án hạ tầng ở Quảng Ngãi chong đèn thi công ban đêm. Thực hiện: Lê Danh