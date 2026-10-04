Quảng Ngãi chấn chỉnh kỉ luật dự họp, phê bình 17 địa phương

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày 1.10, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị đăng kí thành phần tham dự chậm so với thời hạn yêu cầu.

Một số địa phương tham dự trực tuyến tại điểm cầu địa phương nhưng không tham dự đầy đủ đến khi kết thúc Hội nghị. UBND tỉnh cho rằng những tồn tại này cần được chấn chỉnh nhằm bảo đảm kỉ luật, kỉ cương trong việc tham dự các cuộc họp, hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng kí thành phần tham dự các phiên họp, cuộc họp, buổi làm việc do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, đúng thời hạn và đúng thành phần được yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động rà soát, xác định và đăng kí đúng thành phần, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ công tác tổng hợp và chuẩn bị tổ chức cuộc họp.

Đồng thời, cán bộ, công chức được phân công tham dự phải thực hiện nghiêm việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần, đúng thời gian và xuyên suốt nội dung cuộc họp. Trường hợp không thể tiếp tục tham dự phải kịp thời báo cáo và được người chủ trì đồng ý theo quy định.

Các điểm cầu trực tuyến tại các địa phương tham dự Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư

UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Chủ tịch UBND 17 xã gồm: Ia Chim, Sa Loong, An Phú, Ba Động, Ba Gia, Nghĩa Hành, Đăk Rve, Ngọc Linh, Đăk Tờ Kan, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Sa Bình, Trường Giang, Bình Chương, Tây Trà, Sơn Linh và Sơn Hà do không nghiêm túc trong việc tham dự Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư ngày 1.10.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh kỉ luật, kỉ cương trong tham dự các phiên họp, cuộc họp; nhất là việc đăng kí thành phần, tham dự đúng thành phần, đúng thời gian và đầy đủ trong suốt thời gian họp.

Không để xảy ra tình trạng đăng kí chậm, tham dự không đầy đủ hoặc tự ý rời khỏi cuộc họp khi chưa được người chủ trì đồng ý. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp hành các quy định này.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc đăng kí và tham dự các phiên họp, cuộc họp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ để xem xét, phê bình, kiểm điểm đối với các trường hợp vi phạm, tái diễn tình trạng đăng kí chậm, tham dự không đúng thành phần, không đầy đủ hoặc không chấp hành nghiêm túc quy định về tham dự họp.