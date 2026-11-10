Quảng Ngãi chăm lo tết cho người có công với cách mạng

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông và Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ huy động các nguồn lực chăm lo người có công; hỗ trợ tiền mặt, quà tặng cho các gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức gặp mặt người có công tiêu biểu, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi người có công đau ốm, đang điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp tết.

Các đơn vị phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc và thăm hỏi tại nhà đối với người có công già yếu, neo đơn; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Đối với người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh, các đơn vị tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ kịp thời để người có công đón tết đầm ấm.

Ngoài ra, tỉnh yêu cầu kiểm tra, sửa chữa, chỉnh trang 100% nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công trên địa bàn các xã, phường, đặc khu trước Tết Nguyên đán, bảo đảm trang nghiêm, sạch đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.