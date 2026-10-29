Quảng Ngãi: Cấp phép môi trường cho dự án sản xuất ray và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất

Theo đó, giấy phép có thời hạn 10 năm được cấp cho chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt của Hòa Phát đã hoàn thành hơn 70% tiến độ dự án.

Cụ thể, nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu bảo vệ môi trường, gồm: Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc thu gom, xử lý nước thải; Cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải; Đảm bảo giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và các yêu cầu bảo vệ môi trường; Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố chất thải. Cùng với đó là các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường. Đồng thời, chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

Song song đó là vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại từ Tập đoàn SMS Group (Đức) giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc quốc tế.

Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép theo giấy phép môi trường được cấp và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định.

Đồng thời thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất do Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, khởi công ngày 19/12/2025, tại Khu kinh tế Dung Quất (xã Vạn Tường), công suất thiết kế 700 nghìn tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 70% tiến độ dự án, hiện đang đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thiện kết cấu nhà xưởng và lắp đặt thiết bị công nghệ. Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ từ Tập đoàn SMS group (Đức), trang bị hệ thống giá cán bốn trục linh hoạt có độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới. Dự kiến từ tháng 10/2026, Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất sẽ bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử thiết bị với sự giám sát, phối hợp kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia SMS. Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: Ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác. Dự kiến quý I/2027, Hòa Phát sẽ cho ra lò sản phẩm ray đường sắt tốc độ cao đầu tiên, kịp thời phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của quốc gia, khẳng định năng lực sản xuất của Hòa Phát đối với các sản phẩm thép có giá trị gia tăng cao.