Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 16 khu vực ngày 13/11/2026
Trong 6 giờ tới, Quảng Ngãi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long và 12 khu vực khác.
Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại 16 khu vực. Đây là bản tin cảnh báo cập nhật ngày 13/11/2026 do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Các khu vực có nguy cơ cao tại Quảng Ngãi
Nguy cơ xảy ra trên sườn dốc và suối nhỏ tại các khu vực sau:
Tây Trà
Tây Trà Bồng
Ba Vinh
Cà Đam
Măng Bút
Minh Long
Sơn Hà
Sơn Hạ
Sơn Kỳ
Sơn Linh
Sơn Tây
Sơn Tây Hạ
Sơn Tây Thượng
Sơn Thủy
Thanh Bồng
Trà Bồng
Loại hình nguy cơ và thời gian cảnh báo
Thời gian: trong 6 giờ tới
Loại hình: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất
Địa hình: sườn dốc, suối nhỏ
Khuyến cáo
Người dân tại các khu vực nêu trên cần hạn chế đi lại, tránh qua lại gần suối nhỏ và sườn dốc trong thời gian cảnh báo.
Chính quyền địa phương và người dân theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời ứng phó.
Xem chi tiết bản tin đính kèm và bản đồ nguy cơ được cập nhật tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/quang-ngai-canh-bao-nguy-co-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-tai-16-khu-vuc-ngay-13112026-474180.html