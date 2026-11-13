Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 16 khu vực ngày 13/11/2026

Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ tại 16 khu vực. Đây là bản tin cảnh báo cập nhật ngày 13/11/2026 do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Các khu vực có nguy cơ cao tại Quảng Ngãi

Nguy cơ xảy ra trên sườn dốc và suối nhỏ tại các khu vực sau:

Tây Trà

Tây Trà Bồng

Ba Vinh

Cà Đam

Măng Bút

Minh Long

Sơn Hà

Sơn Hạ

Sơn Kỳ

Sơn Linh

Sơn Tây

Sơn Tây Hạ

Sơn Tây Thượng

Sơn Thủy

Thanh Bồng

Trà Bồng

Loại hình nguy cơ và thời gian cảnh báo

Thời gian: trong 6 giờ tới

Loại hình: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất

Địa hình: sườn dốc, suối nhỏ

Khuyến cáo

Người dân tại các khu vực nêu trên cần hạn chế đi lại, tránh qua lại gần suối nhỏ và sườn dốc trong thời gian cảnh báo.

Chính quyền địa phương và người dân theo dõi sát diễn biến mưa lũ để kịp thời ứng phó.

Xem chi tiết bản tin đính kèm và bản đồ nguy cơ được cập nhật tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn