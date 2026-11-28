Mưa lớn dồn dập, nhiều khu vực ngập sâu

Sáng 28-11, những trận mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi chìm trong biển nước. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, mực nước các sông liên tục dâng cao, tràn qua nhiều tuyến đường, uy hiếp khu dân cư ven sông và vùng trũng thấp.

Lực lượng dân quân thường trực Ban CHQS xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giúp người dân đưa xe qua vùng ngập nước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ 19 giờ ngày 27-11 đến 7 giờ 42 phút ngày 28-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa rất lớn. Đáng chú ý, lượng mưa tại trạm Ba Cung (xã Ba Tơ) lên tới 477,4mm; hồ Suối Loa (xã Ba Động) 394,2mm; hồ Tôn Dung (xã Ba Tơ) 351,8mm; Ba Điền (xã Ba Vinh) 308,8mm. Nhiều trạm đo khác cũng ghi nhận lượng mưa vượt 200mm.

Ban CHQS phường Trà Câu triển khai lực lượng hỗ trợ bà con di dời đến nơi an toàn tại tổ dân phố Thuỷ Triều, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa lớn không chỉ gây ngập úng cục bộ mà còn đẩy nhiều khu vực vào tình trạng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và chia cắt giao thông. Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố An Ninh, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tại xã Sơn Linh, nước sông Trà Khúc dâng khiến cầu Tâm Linh bị ngập. Ở xã Ba Gia, xuất hiện 5 điểm nước tràn qua đường, độ sâu khoảng 30-40cm.

Diễn biến mực nước trên các sông cũng đang đặt ra nhiều nguy cơ. Lúc 6 giờ ngày 28-11, mực nước sông Vệ tại trạm An Chỉ đạt 8,18m, cao hơn báo động 1 khoảng 0,18m; tại trạm Sông Vệ đạt 3,46m, chỉ còn thấp hơn báo động 2 khoảng 0,04m. Đáng lo ngại, cơ quan khí tượng dự báo lũ trên sông Vệ có thể lên nhanh, vượt báo động 3 khoảng 0,6m trong những giờ tiếp theo.

Một số điểm ngập cục bộ do mưa lớn gây ra vào sáng 28-11 tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ ngập lụt, nhiều khu vực miền núi còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Tại núi Hoàng Mật, thôn Mò O, xã Sơn Kỳ, điểm sạt lở kéo dài khoảng 73m, diện tích khoảng 500m², với khối lượng đất, đá sạt trượt ước tính 1.000m³. Khu vực này có địa hình dốc khoảng 40 độ, cách khu dân cư gần nhất khoảng 50m, đe dọa trực tiếp đến 19 hộ dân với 83 nhân khẩu.

Trước nguy cơ mất an toàn, chiều 27-11, đồng chí Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu chính quyền xã Sơn Kỳ theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, sẵn sàng di dời người dân ngay khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm. Các cơ quan chuyên môn được giao khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm, đề xuất phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho khu dân cư.

Chủ động di dời dân, không để bị động trước thiên tai

Trước diễn biến mưa lũ ngày càng phức tạp, nhiều địa phương đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai, huy động lực lượng xuống tận thôn, xóm hỗ trợ người dân ứng phó.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp kiểm tra hiện trường điểm sạt lở tại núi Hoàng Mật, thôn Mò O, xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại xã Nghĩa Hành, ngay từ chiều tối 27-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với lực lượng tại các thôn tổ chức rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. Những người cao tuổi, người già yếu và các trường hợp dễ bị tổn thương được ưu tiên hỗ trợ trước. Cùng với đó, lực lượng chức năng giúp các hộ dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản, thiết bị thiết yếu để hạn chế thiệt hại.

Tại xã Phước Giang, công tác sơ tán cũng được triển khai khẩn trương ngay trong chiều tối cùng ngày. Các lực lượng trực tiếp đến từng khu vực có nguy cơ ngập sâu, vận động người dân di chuyển đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời hỗ trợ thu dọn, bảo vệ tài sản. Phương án ứng phó tiếp tục được địa phương duy trì trong bối cảnh mưa lớn còn có khả năng kéo dài.

Xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra vị trí sạt lở tại khu vực bờ Nam sông Trà Khúc.

Ở những khu vực giao thông bị ngập, lực lượng chức năng tăng cường cảnh báo, chốt chặn, không để người dân chủ quan đi qua vùng nước nguy hiểm. Không chỉ ở các địa bàn đang bị ngập, những khu vực ven sông, nơi có nguy cơ sạt lở cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó.

Tại xã Thiện Tín, chính quyền địa phương đang tập trung bảo vệ khu vực Bến Lấn, thôn Trường Khánh, nơi bờ sông Vệ liên tiếp xảy ra sạt lở sau các đợt mưa lũ. Theo báo cáo của địa phương, đoạn bờ sông bị sạt lở dài khoảng 500m, có vị trí vách sạt cao 4-6m, ăn sâu vào bờ từ 5-10m. Sạt lở đã cuốn trôi một đoạn bờ Trường Lũy - di tích quốc gia, làm mất đất ở, đất sản xuất và ảnh hưởng đến một phần đất nhà văn hóa thôn. Đáng lo ngại, vị trí sạt lở gần nhất chỉ cách nhà dân khoảng 6-8m, cách Nhà văn hóa thôn khoảng 8m. Khu vực có khoảng 100 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, trong đó 15 hộ nằm trong vùng bị đe dọa trực tiếp.

Để chủ động ứng phó, xã Thiện Tín duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ, phân công cán bộ phụ trách từng thôn, chuẩn bị nhân lực, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Các vị trí nguy hiểm được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo; lực lượng tại chỗ thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khi có tình huống xấu.

Phát huy sức mạnh tại chỗ, đặt an toàn của nhân dân lên trên hết

Bên cạnh sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương, ý thức phòng tránh và tinh thần chủ động ứng phó của mỗi người dân ngay từ cơ sở cũng góp phần quan trọng hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại xã Vệ Giang, nhiều khu dân cư nằm ở hạ lưu sông Phước Giang, người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, thiết bị điện, dự trữ lương thực, thực phẩm khi nhận được thông tin cảnh báo mưa lớn.

Bà Nguyễn Thị Hường, ở thôn Nghĩa Mỹ, cho biết, gia đình bà năm nào cũng phải đối mặt với tình trạng ngập lụt khi nước sông dâng cao. Vì vậy, ngay khi có thông tin mưa lớn, gia đình đã tranh thủ kê cao tài sản, chuẩn bị nhu yếu phẩm để chủ động ứng phó. Tuy nhiên, theo bà Hường, có những đợt nước lên bất ngờ, khi người thân vắng nhà, chỉ còn một mình xoay xở thì việc di chuyển đồ đạc gặp rất nhiều khó khăn.

Tại xóm Bách Mỹ, thôn Nghĩa Mỹ, nơi thường xuyên bị cô lập khi lũ trên sông Phước Giang dâng cao, lực lượng tại chỗ đã rà soát từng hộ dân, nhất là những gia đình có người cao tuổi, người neo đơn để sẵn sàng hỗ trợ kê dọn tài sản và sơ tán khi cần thiết. Các phương án ứng phó được xây dựng theo từng mức nước, bảo đảm khi tình huống xảy ra có thể triển khai nhanh chóng, không để người dân lúng túng, bị động.

Cùng với khu dân cư, các hộ sản xuất, kinh doanh cũng khẩn trương triển khai biện pháp bảo vệ tài sản. Hơn 500 hộ trồng hoa ở vùng hạ lưu sông Vệ đang tập trung kê cao chậu hoa, gia cố khu vực sản xuất nhằm hạn chế thiệt hại do ngập úng. Đến nay, hơn 345 chậu hoa đã được kê cao. Dù vậy, nguy cơ nước lũ lên nhanh vẫn khiến nhiều nhà vườn lo lắng, nhất là khi thời điểm phục vụ thị trường Tết đang đến gần.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Trọng tâm là rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở; chủ động tổ chức sơ tán người dân khi cần thiết; bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, điểm ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh được yêu cầu rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần, sẵn sàng phối hợp với các địa phương triển khai ứng phó, tìm kiếm cứu nạn. Các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện; theo dõi việc vận hành, điều tiết nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Các địa phương đồng thời chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, sẵn sàng hỗ trợ người dân tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt.