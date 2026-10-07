Quảng Ngãi cán mốc thu ngân sách hơn 27.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngày 7/10, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi - ông Nguyễn Văn Trọng cho biết, qua 9 tháng, tăng trưởng của Quảng Ngãi vượt kế hoạch đề ra khi đạt gần 9,2%, xếp thứ 17/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đẩy mạnh bồi thường, GPMB, tăng tốc thi công các dự án để tăng giải ngân là một trong những yêu cầu trọng tâm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2025. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều có sản lượng tăng so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ tăng hơn 15. Đặc biệt, xuất khẩu 9 tháng ước đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ và đạt 96% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng, tỉnh Quảng Ngãi cũng thu hút đầu tư 18 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 5.000 tỷ đồng; thành lập mới 1.272 doanh nghiệp, tăng gần 19%. Đồng thời, tỉnh cũng tháo gỡ khó khăn cho 51/61 dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 9, tỉnh giải ngân đạt gần 50% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, bằng hơn 51% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương.

Đặc biệt, thu ngân sách lũy kế 9 tháng đạt gần 27.000 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng, đạt 66% dự toán năm, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2026 Trung ương giao Quảng Ngãi thu ngân sách là 33.624 tỷ đồng và HĐND tỉnh này giao là 33.852 tỷ đồng. Như vậy, trong 3 tháng còn lại của năm 2026, Quảng Ngãi sẽ thu trên dưới 7.000 tỷ đồng để đảm bảo nhiệm vụ đề ra trong thu ngân sách.

Để giữ vững các chỉ tiêu tăng trưởng, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành phải khắc phục triệt để hạn chế, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch đề ra và cả những nhiệm vụ phát sinh được lãnh đạo tỉnh giao.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu thực hiện giải ngân 100% vốn được giao. Tích cực khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu ngân sách.

Duy trì đà tăng trưởng công nghiệp; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng chuyển đổi số vào giải quyết công việc hành chính. Đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đảm bảo hoàn thành, đồng bộ với kế hoạch của cả nước.