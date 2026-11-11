Quảng Ngãi cấm phương tiện thủy hoạt động trên các sông trong thời gian mưa lũ

Quảng Ngãi cấm phương tiện thủy hoạt động trên các sông lớn: Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và Trà Câu từ ngày 11/11 đến khi kết thúc đợt lũ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lũ trên các sông lên nhanh, dòng chảy xiết, nhiều vật trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện hoạt động trên sông.

Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu dừng hoạt động tất cả các loại tàu, thuyền, đò, ca-nô, sà lan và phương tiện thủy nội địa khác, bao gồm phương tiện chở khách, vận chuyển hàng hóa, khai thác cát, sỏi trên các sông, suối, hồ chứa trong tỉnh.

Lệnh cấm áp dụng tại 4 sông lớn gồm: Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và Trà Câu. Thời gian thực hiện kể từ ngày 11/11 đến khi kết thúc đợt lũ, trừ các phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Thiết bị, phương tiện và vật tư thi công cầu Trà Khúc 1 được nhà thầu di chuyển từ lòng sông lên nơi cao ráo an toàn trước khi lũ trên sông Trà Khúc dâng cao. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có sông chảy qua thông báo rộng rãi đến người dân và chủ phương tiện; tạm dừng hoạt động các bến đò ngang, bến khách; kiểm đếm, hướng dẫn đưa phương tiện về nơi neo đậu an toàn, chằng buộc chắc chắn.

Các địa phương bố trí lực lượng chốt chặn tại bến đò, bến bốc xếp và các vị trí xung yếu; kiên quyết không để người dân đi đò, vớt củi, đánh bắt thủy sản trên sông khi nước lũ dâng cao, chảy xiết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy nội địa, chủ đầu tư và nhà thầu tạm dừng thi công dưới nước, di chuyển sà lan, máy móc, vật tư về nơi an toàn, không để cản trở dòng chảy; đồng thời, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi diễn biến lũ, tham mưu thời điểm cho phép phương tiện hoạt động trở lại khi bảo đảm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông tạm dừng hoạt động, đưa phương tiện, thiết bị về nơi an toàn; thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ đến các địa phương.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các sông, khu vực cửa sông, cửa biển; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.