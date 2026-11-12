Quảng Ngãi cấm phương tiện thủy hoạt động trên 4 sông lớn trong đợt lũ

Các bến đò ngang trên địa bàn tỉnh phải tạm dừng hoạt động trong thời gian mưa lũ để bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh minh họa

Theo văn bản số 11860/UBND-NNMT, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu dừng hoạt động tất cả các loại tàu, thuyền, đò, ca nô, sà lan và phương tiện thủy nội địa khác trên địa bàn tỉnh, kể cả phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa, khai thác cát, sỏi.

Lệnh cấm tập trung vào 4 sông lớn gồm: Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Câu, có hiệu lực từ thời điểm ban hành văn bản đến khi kết thúc đợt lũ này. Các phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn được phép hoạt động.

Từ đêm 9.11, Quảng Ngãi xuất hiện mưa to đến rất to, khiến mực nước các sông dâng nhanh, dòng chảy xiết, nhiều vật trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện hoạt động trên sông.

Đối với hoạt động khai thác tài nguyên và thi công công trình, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông tạm dừng hoạt động, di chuyển phương tiện, thiết bị về nơi an toàn.

Hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông phải tạm dừng, phương tiện và thiết bị được di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh minh họa

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thủy nội địa, chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình trên sông tạm dừng thi công dưới nước; di chuyển sà lan, máy móc, vật tư về nơi an toàn, không để cản trở dòng chảy.

Cùng với đó, các địa phương có sông chảy qua phải tạm dừng hoạt động bến đò ngang, bến khách; kiểm đếm, hướng dẫn phương tiện neo đậu an toàn, bố trí lực lượng chốt chặn tại bến đò, bến bốc xếp và các vị trí xung yếu.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các sông, khu vực cửa sông, cửa biển; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi diễn biến lũ, tham mưu thời điểm cho phép phương tiện thủy hoạt động trở lại khi bảo đảm an toàn.