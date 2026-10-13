Quảng Ngãi cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Sáng 12-10, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2026 nhằm lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gặp gỡ doanh nghiệp.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,16%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3% so với cùng kỳ; du lịch đón hơn 5,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 60%. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.Sau hợp nhất, Quảng Ngãi có không gian phát triển rộng lớn hơn, kết nối vùng biển, đồng bằng và miền núi, mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế cửa khẩu. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh thu hút đầu tư, tăng cường liên kết sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và hướng đến phát triển bền vững.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và một số doanh nghiệp tiêu biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm khẳng định, sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền. Với phương châm “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp tiên phong - Quảng Ngãi phát triển”, ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, chủ động nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, không chờ doanh nghiệp kiến nghị. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm; các nội dung vượt thẩm quyền cần chủ động đề xuất, kiến nghị, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Các khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp phải được xem xét, giải quyết công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Theo ông Nguyễn Đức Tâm, không thể để doanh nghiệp phải chờ đợi vì sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm của cán bộ, công chức. Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chủ động đầu tư dài hạn, tận dụng cơ hội từ không gian phát triển mới; tăng cường liên kết giữa khu vực phía Đông và phía Tây, giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Ông cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các tổ chức đại diện doanh nghiệp phát huy vai trò cầu nối, kịp thời phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Đặc biệt, các sở, ngành, địa phương phải tiếp thu đầy đủ, có trách nhiệm đối với từng kiến nghị của doanh nghiệp. Sau hội nghị, mỗi nội dung thuộc thẩm quyền cần được phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả xử lý, tránh để đối thoại chỉ dừng lại ở cam kết.

Khẳng định thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh chính quyền sẽ cùng doanh nghiệp chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, xây dựng mối quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần đưa Quảng Ngãi phát triển bền vững.