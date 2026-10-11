Quảng Ngãi: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì. Ảnh: CĐ.

Ngày 11/10, Cục ATTP có văn bản số 2137/ATTP-NĐTT về việc đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành sau khi nhiều người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và sốt sau khi ăn bánh mì.

Cục ATTP yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Ngành y tế địa phương cần thông báo cho người dân trong khu vực, hướng dẫn những người có biểu hiện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, các đơn vị chức năng phải khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Cục ATTP cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm an toàn trong các khâu sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, theo báo cáo của ngành y tế Quảng Ngãi, đến 19h ngày 10/10, số người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại điểm bán này đã tăng lên 55 trường hợp. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận, điều trị 36 người; BVĐK tỉnh Quảng Ngãi 14 người; BVĐK khu vực Sơn Tịnh 3 người và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 2 người.

Các bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, mất nước. Theo thông tin từ ngành y tế tại thời điểm tối 10/10, tình trạng lâm sàng của các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Qua điều tra ban đầu, bà Th. khai báo các loại tương ớt, rau, nước sốt dùng làm nhân bánh mì được chế biến tại nhà ở số 275 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành. Đây cũng là nơi sản xuất bánh mì ổ, có đăng ký Hộ kinh doanh lò bánh mì Bà Được do ông Phan Tại Anh T. làm chủ hộ.

Cơ sở hoạt động từ khoảng 5h đến 19h mỗi ngày, kinh doanh khoảng 350 ổ bánh mì có nhân. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bà Th. chưa chứng minh được đầy đủ thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Theo khai báo, chả lụa được mua từ Hộ kinh doanh Phạm Thị Mỹ H.; ớt tươi mua tại chợ; rau mua từ một người bán tại chợ đầu mối nông sản; gia vị và thịt mua tại chợ Quảng Ngãi; chà bông được mua từ TP.HCM.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cơ sở sử dụng bếp gia đình để chế biến các loại thực phẩm làm nhân bánh mì. Lối đi vào bếp phải đi ngang qua nhà vệ sinh, trong khi cửa nhà vệ sinh nằm gần cửa khu vực bếp.

Bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TT.

Trước tình hình trên, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Bà Được, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.