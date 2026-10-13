Quảng Ngãi: Bờ Y tăng cường kết nối, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và tổ hợp tác năm 2026 được UBND xã Bờ Y tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 13/10/2026, tại Hội trường Trung tâm xã Bờ Y, thôn Đắk Nhỏ, tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Hội nghị nhằm chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, tổ hợp tác trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền địa phương với cộng đồng sản xuất, kinh doanh, củng cố niềm tin và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục đầu tư, phát triển tại Bờ Y.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị.

Một nội dung đáng chú ý là việc biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách, pháp luật về thuế, tạo việc làm, đóng góp cho công tác an sinh xã hội và sự phát triển chung của địa phương trong 9 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh hoạt động ghi nhận, biểu dương, hội nghị còn hướng đến việc lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các đơn vị trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, nghiên cứu và trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, qua đó đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp với thẩm quyền.

UBND xã Bờ Y biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Việc tổ chức hội nghị gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam thể hiện tinh thần đồng hành của chính quyền xã Bờ Y với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và tổ hợp tác. Thông qua đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối hợp tác, địa phương hướng đến xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phát huy các nguồn lực xã hội, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.