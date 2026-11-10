Quảng Ngãi: Bờ Y sẽ xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng biên

Theo thông tin được công bố, dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Bờ Y do Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, dự kiến xây dựng tại thôn Chiên Chiết, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 5,17 ha, trong đó diện tích dành cho xây dựng trường khoảng 4,59 ha và 0,58 ha thuộc quy hoạch giao thông.

Khu đất dự kiến thực hiện dự án hiện có nhiều loại hình sử dụng khác nhau. Trong đó, khoảng 1,54 ha là đất sân vận động do UBND xã quản lý; 0,09 ha là đất giao thông hiện trạng và khoảng 3,54 ha là đất sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân đang canh tác. Quá trình triển khai dự án dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 31 hộ gia đình, cá nhân và một tổ chức là UBND xã Bờ Y.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Bờ Y được quy hoạch với hệ thống phòng học, khu nội trú và các công trình phụ trợ đồng bộ, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Theo quy hoạch, trường được đầu tư theo hướng đồng bộ, gồm hệ thống phòng học hiện đại, khu nội trú, khu thể chất đa năng, không gian xanh cùng các hạng mục bảo đảm an toàn và phát triển bền vững. Việc bố trí đầy đủ không gian học tập, rèn luyện và sinh hoạt được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát triển toàn diện, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường giáo dục tại địa phương.

Đối với địa bàn Bờ Y, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc đầu tư cơ sở giáo dục nội trú liên cấp còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện điều kiện tiếp cận giáo dục. Mô hình này góp phần tạo môi trường học tập ổn định, giúp học sinh có thêm điều kiện duy trì việc học, rèn luyện kỹ năng và tiếp cận các hoạt động giáo dục toàn diện.

Không chỉ là công trình phục vụ nhu cầu dạy và học, dự án còn thể hiện sự quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực từ cơ sở, tạo nền tảng để nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các khu vực. Khi được triển khai đồng bộ và đi vào hoạt động, ngôi trường được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục, xã hội tại xã Bờ Y nói riêng và khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi nói chung.