Lan tỏa giá trị văn hóa từ cộng đồng

Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch xã Bờ Y lần thứ I được tổ chức tại khu vực Nhà Văn hóa - Thể thao xã, với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ các thôn cùng các chủ thể sản phẩm địa phương. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ I (24/11/2026), đồng thời cụ thể hóa chủ trương bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Đại biểu tham dự Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch xã Bờ Y lần thứ I, năm 2026.

Với chủ đề “Xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi – Ba quốc gia, một điểm đến”, Ngày hội hướng đến giới thiệu hình ảnh một địa phương giàu bản sắc, nơi các cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, giao lưu và gìn giữ những nét văn hóa riêng. Thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm, giao lưu văn nghệ và thể thao, người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn văn hóa truyền thống, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trình diễn cồng chiêng, xoang, múa xòe, múa sạp và văn nghệ đường phố. Những tiết mục mang âm hưởng văn hóa dân gian được kết hợp với các hình thức sinh hoạt văn nghệ hiện đại, tạo nên không gian giao lưu đa dạng, gần gũi với nhiều đối tượng tham gia. Trong chương trình khai mạc, các tiết mục cồng chiêng, xoang của đồng bào Xơ Đăng, Brâu, cùng điệu múa Mời trầu của cộng đồng người Mường góp phần giới thiệu sự phong phú trong đời sống văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, các môn thể thao truyền thống như bắn nỏ và đánh cờ người cũng được đưa vào chương trình. Không chỉ tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, những hoạt động này còn góp phần duy trì các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống trong các thế hệ.

Đáng chú ý, Ngày hội chú trọng đưa người dân trở thành chủ thể trực tiếp tham gia bảo tồn và giới thiệu văn hóa. Mỗi đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên được khuyến khích chuẩn bị các tiết mục biểu diễn, sản vật truyền thống và không gian trưng bày đặc trưng của địa phương. Qua đó, những giá trị văn hóa không chỉ được tái hiện trên sân khấu mà còn hiện diện trong đời sống, sinh hoạt và sự tương tác giữa các cộng đồng.

Gắn bảo tồn văn hóa với quảng bá sản phẩm địa phương

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Ngày hội là hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ cùng các sản vật văn hóa truyền thống. Theo kế hoạch, xã Bờ Y bố trí 10 gian hàng tương ứng với 10 đoàn tham gia, tạo không gian để các thôn giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, thế mạnh và tiềm năng của địa phương.

Ngày hội là dịp để các cộng đồng dân tộc trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng.

Các gian hàng không chỉ được định hướng là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là không gian giới thiệu bản sắc từng cộng đồng. Việc kết hợp trưng bày sản phẩm với trang trí mang dấu ấn văn hóa truyền thống giúp tăng tính nhận diện cho sản vật địa phương, đồng thời tạo điều kiện để người dân, du khách tìm hiểu về nguồn gốc, giá trị và nét đặc trưng của từng sản phẩm.

Hoạt động này được kết hợp với phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 do Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai tại các xã miền núi. Đây là cơ hội để các chủ thể sản xuất, hộ kinh doanh và hội viên nông dân quảng bá sản phẩm, mở rộng khả năng kết nối thị trường, từng bước nâng cao giá trị hàng hóa địa phương.

Cùng với không gian trưng bày, chương trình trình diễn chế biến, trang trí và giới thiệu ẩm thực truyền thống các dân tộc được tổ chức vào chiều 19/11. Mỗi đoàn tham gia chuẩn bị một mâm ẩm thực dân gian phục vụ 10 người, gồm các món khai vị, món chính, món phụ, ít nhất một loại bánh truyền thống và thức uống được pha chế từ nguyên liệu tự nhiên theo phương pháp thủ công. Hoạt động góp phần giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực, đồng thời khuyến khích cộng đồng gìn giữ tri thức chế biến và những tập quán sinh hoạt được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, không gian “Cà phê đường phố Bờ Y lần thứ I, năm 2026” diễn ra vào sáng 19/11 cũng góp phần tạo thêm điểm nhấn cho Ngày hội. Việc kết nối các cơ sở kinh doanh cà phê trên địa bàn với người dân và du khách không chỉ mở rộng không gian giao lưu mà còn góp phần giới thiệu nét sinh hoạt địa phương, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm trong hành trình khám phá Bờ Y.

Mở rộng cơ hội phát triển du lịch từ bản sắc địa phương

Không dừng lại ở các hoạt động biểu diễn và giao lưu, Ngày hội còn đặt ra hướng tiếp cận kết hợp văn hóa, thể thao và du lịch trong quảng bá hình ảnh địa phương. Với chủ đề “Ba quốc gia, một điểm đến”, chương trình hướng đến khai thác lợi thế giao lưu, kết nối của Bờ Y, từng bước giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị văn hóa đặc trưng đến với công chúng, du khách.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và sản vật đặc trưng của địa phương.

Việc tổ chức các hoạt động trong cùng một không gian giúp tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ thưởng thức nghệ thuật dân gian, tham gia trò chơi thể thao truyền thống đến khám phá ẩm thực và tìm hiểu sản phẩm địa phương. Đây cũng là cách đưa văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển, khi những giá trị vốn gắn bó với đời sống cộng đồng được giới thiệu rộng rãi hơn, đồng thời mở ra cơ hội kết nối với hoạt động thương mại và du lịch.

Thông qua sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể, trường học, nghệ nhân và người dân, Ngày hội cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa. Đặc biệt, sự tham gia của thanh thiếu niên, học sinh trong các tiết mục văn nghệ, hoạt động cờ người và trình diễn văn hóa góp phần tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu và tiếp nối những giá trị truyền thống.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch xã Bờ Y lần thứ I không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các cộng đồng dân cư mà còn là cơ hội để địa phương nhìn nhận rõ hơn tiềm năng từ nguồn lực văn hóa, sản vật và con người. Từ những hoạt động mang đậm dấu ấn cộng đồng, Bờ Y từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, góp phần gắn kết bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá du lịch địa phương.