Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch xã Bờ Y lần thứ I, năm 2026, chương trình “Cà phê đường phố” được tổ chức từ 6 giờ 30 đến 8 giờ ngày 19/11/2026 tại Nhà Văn hóa - Thể thao - Du lịch xã Bờ Y (số 45, đường Hai Bà Trưng, thôn Tiến An, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi).

Chương trình “Cà phê đường phố” góp phần quảng bá sản phẩm cà phê và nét đặc trưng của địa phương.

Theo kế hoạch của UBND xã Bờ Y, chương trình hướng đến xây dựng không gian giao lưu cởi mở, kết nối cộng đồng thông qua hoạt động thưởng thức cà phê, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện truyền thống gắn với văn hóa cà phê. Đây cũng là dịp để người dân, du khách có thêm trải nghiệm về sản phẩm, cách thức pha chế và nét đặc trưng trong văn hóa thưởng thức cà phê.

Để chương trình được tổ chức phong phú, UBND xã Bờ Y trân trọng mời các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê nguyên chất cùng các cửa hàng, quán kinh doanh thức uống cà phê trên địa bàn tham gia hưởng ứng. Các đơn vị có thể đăng ký số lượng cà phê thành phẩm chế biến trước, lựa chọn hình thức pha chế truyền thống hoặc sử dụng máy, kèm theo phiếu đăng ký gửi Ban Tổ chức.

Không gian thưởng thức cà phê là dịp để người dân, du khách giao lưu, chia sẻ và kết nối cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của hoạt động là sự kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa và quảng bá sản phẩm. Các cơ sở tham gia được bố trí bàn ghế, không gian giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng cáo thông qua nhân viên phục vụ, biển quảng cáo và thông điệp truyền thông. Qua đó, các đơn vị có điều kiện giới thiệu thương hiệu, sản phẩm đến người tham dự, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với thông điệp “Hương vị đại ngàn - Kết nối tương lai”, chương trình góp phần đưa cà phê trở thành cầu nối văn hóa, tạo cơ hội để các cơ sở kinh doanh gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận khách hàng. Không gian thưởng thức cà phê cũng là dịp để giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa, đời sống và hoạt động kinh tế của địa phương.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có cơ hội giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu thông qua chương trình.

Thông qua chương trình, xã Bờ Y hướng đến phát huy giá trị các sản phẩm đặc trưng, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh vào các hoạt động văn hóa, du lịch. Đây cũng là cách tạo thêm điểm nhấn cho Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch xã Bờ Y lần thứ I, góp phần gắn kết hoạt động văn hóa với quảng bá sản phẩm và phát triển kinh tế địa phương.

Từ những ly cà phê được pha chế, thưởng thức trong không gian giao lưu thân thiện, chương trình kỳ vọng lan tỏa tình yêu đối với sản phẩm địa phương, tăng cường sự gắn bó giữa các cơ sở kinh doanh và cộng đồng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Bờ Y giàu bản sắc và tiềm năng phát triển.

Không khí tại chương trình “Cà phê đường phố” xã Bờ Y năm 2026: