Quảng Ngãi bố trí hơn 304,9 tỉ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa

Nhiều di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh được đưa vào danh mục dự án bảo tồn, phát huy giá trị

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 25.9.2026 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, giai đoạn I từ năm 2025–2030 trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo quyết định, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình trong năm 2026 là 304,948 tỉ đồng, gồm 212,602 tỉ đồng vốn đầu tư công và 92,346 tỉ đồng kinh phí chi thường xuyên. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 255,834 tỉ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 49,114 tỉ đồng.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư công 212,602 tỉ đồng, ngân sách Trung ương bố trí 180 tỉ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 32,602 tỉ đồng.

Trong số này, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được bố trí 2,19 tỉ đồng; 5,782 tỉ đồng bổ sung có mục tiêu cho cấp xã để thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên có tính trọng tâm, cấp thiết, có sức lan tỏa trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, hoàn thiện thiết chế văn hóa đồng bộ; 204,63 tỉ đồng phân bổ cho UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn.

Kinh phí sự nghiệp năm 2026 là 92,346 tỉ đồng, gồm 75,834 tỉ đồng ngân sách Trung ương và 16,512 tỉ đồng ngân sách tỉnh. Trong đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được bố trí 30,992 tỉ đồng; UBND các xã, phường và đặc khu được bố trí 61,354 tỉ đồng.

Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum

Theo phụ lục kèm theo quyết định, nguồn vốn đầu tư công được phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án thuộc các thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Một số dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lớn được đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026–2030.

Dự án Bảo tàng và Thư viện tổng hợp tỉnh có tổng mức đầu tư dự kiến 700 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027–2030 và năm 2026 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Dự án Mua sắm trang thiết bị hoạt động cho nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn trên địa bàn tỉnh có tổng mức đầu tư dự kiến 116,1 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026–2028. Năm 2026, dự án được bố trí 260 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tại làng cổ Gò Cỏ gắn với phát triển du lịch cộng đồng có tổng mức đầu tư dự kiến 5 tỉ đồng.

Làng Gò Cỏ, phường Sa Huỳnh

Trong nhóm các dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tổng mức đầu tư dự kiến của các dự án cấp tỉnh là 228,429 tỉ đồng. Danh mục gồm các dự án như tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum; tu bổ và phát huy giá trị Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Kon Tum; Cụm di tích lịch sử Chiến thắng Đình Cương; Di tích Quốc gia Đền thờ Trương Định và Di tích lịch sử Chiến thắng Ba Gia.

Ở cấp xã, tổng mức đầu tư dự kiến của nhóm dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là 142,02 tỉ đồng. Danh mục có nhiều dự án gắn với bảo tồn di tích, di sản văn hóa truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng.

Một số dự án tiêu biểu gồm Mộ và nhà thờ Trần Cẩm với tổng mức đầu tư dự kiến 19,5 tỉ đồng; Đình An Định 19,5 tỉ đồng; Đồn Eo Chim thuộc Di tích lịch sử Những địa điểm của cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng (1959–1960) 17 tỉ đồng; Mộ và đền thờ Huỳnh Công Thiệu 20 tỉ đồng; Địa đạo Đám Toái 10 tỉ đồng; Ngục Đăk Glei 10 tỉ đồng và Điện Trường Bà 13 tỉ đồng.

Thôn Vi Glơng, xã Kon Plông

Đáng chú ý, danh mục còn có dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nghề gốm Mỹ Thiện, với tổng mức đầu tư dự kiến 5 tỉ đồng; dự án bảo tồn và phát huy nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn Vi Glơng, xã Kon Plông gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tổng mức đầu tư dự kiến 5 tỉ đồng.

Nghề gốm Mỹ Thiện được định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với đời sống cộng đồng

Đối với các dự án ưu tiên có tính trọng tâm, cấp thiết và lan tỏa ở cấp xã, tổng mức đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2026–2030 là 510,095 tỉ đồng. Riêng kế hoạch vốn bố trí trong năm 2026 cho nhóm này là 5,782 tỉ đồng, chủ yếu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Trong danh mục này có dự án Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại đặc khu Lý Sơn, tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027–2030. Ngoài ra còn có các dự án xây dựng, hoàn thiện trung tâm văn hóa - thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa ở nhiều địa phương.

Du khách tham quan tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại đặc khu Lý Sơn

Kinh phí sự nghiệp cũng được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các xã, phường, đặc khu. Riêng Sở VHTTDL được bố trí 28,764 tỉ đồng. Trong đó, 19,36 tỉ đồng dành cho nội dung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; 7,624 tỉ đồng cho xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển hạ tầng, cảnh quan và thiết chế văn hóa; các khoản còn lại được bố trí cho những nội dung thuộc chương trình theo phụ lục quyết định.

Việc phân bổ nguồn vốn là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026, tập trung vào bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng môi trường văn hóa, hoàn thiện thiết chế văn hóa và phát triển các giá trị văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.