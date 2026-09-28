Quảng Ngãi bố trí gần 305 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025-2030.

Theo quyết định, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình trong năm 2026 là 304,948 tỷ đồng, gồm 212,602 tỷ đồng vốn đầu tư công và 92,346 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 255 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng hơn 49 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn đầu tư công, ngân sách Trung ương bố trí 180 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 32,602 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án thuộc các thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Nghề gốm Mỹ Thiện, tỉnh Quảng Ngãi được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2025. Ảnh: Sở VHTT&DL Quảng Ngãi

Trong đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được bố trí 2,19 tỷ đồng; 5,782 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho cấp xã để thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên có tính trọng tâm, cấp thiết, có sức lan tỏa trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, hoàn thiện thiết chế văn hóa đồng bộ. 204,63 tỷ đồng được phân bổ cho UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn.

Trong nhóm các dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tổng mức đầu tư dự kiến của các dự án cấp tỉnh là 228,429 tỷ đồng. Danh mục gồm các dự án tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum; tu bổ và phát huy giá trị Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Kon Tum; Cụm di tích lịch sử Chiến thắng Đình Cương; Di tích Quốc gia Đền thờ Trương Định và Di tích lịch sử Chiến thắng Ba Gia.

Ở cấp xã, tổng mức đầu tư dự kiến của nhóm dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là 142,02 tỷ đồng. Các dự án gắn với bảo tồn di tích, di sản văn hóa truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng gồm Mộ và nhà thờ Trần Cẩm với tổng mức đầu tư dự kiến 19,5 tỷ đồng; Đình An Định 19,5 tỷ đồng; Đồn Eo Chim thuộc Di tích lịch sử Những địa điểm của cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng (1959-1960) 17 tỷ đồng; Mộ và đền thờ Huỳnh Công Thiệu 20 tỷ đồng; Địa đạo Đám Toái 10 tỷ đồng; Ngục Đăk Glei 10 tỷ đồng và Điện Trường Bà 13 tỷ đồng.

Danh mục cũng bao gồm dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nghề gốm Mỹ Thiện, tổng mức đầu tư dự kiến 5 tỷ đồng; dự án Bảo tồn và phát huy nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn Vi Glơng, xã Kon Plông, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tổng mức đầu tư dự kiến 5 tỷ đồng.

Một số dự án quy mô lớn được đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, trong đó có dự án Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại đặc khu Lý Sơn, tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2027-2030. Ngoài ra còn có các dự án xây dựng, hoàn thiện trung tâm văn hóa - thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa tại nhiều địa phương.

Hiện vật trưng bày tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại đặc khu Lý Sơn. Ảnh: Sở VHTT&DL Quảng Ngãi

Kinh phí sự nghiệp năm 2026 UBND tỉnh Quảng Ngãi phân bổ cho các cơ quan, đơn vị 92,346 tỷ đồng, gồm 75,834 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 16,512 tỷ đồng ngân sách tỉnh. Trong đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được bố trí 30,992 tỷ đồng; UBND các xã, phường và đặc khu được bố trí 61,354 tỷ đồng.

Riêng Sở VHTT&DL Quảng Ngãi được bố trí 28,764 tỷ đồng, trong đó 19,36 tỷ đồng dành cho nội dung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; 7,624 tỷ đồng cho xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển hạ tầng, cảnh quan và thiết chế văn hóa.