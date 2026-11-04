Quảng Ngãi bổ sung nguồn đá xây dựng cho hàng loạt dự án hạ tầng lớn

Theo Sở Công Thương, việc bổ sung danh mục xuất phát từ yêu cầu bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các chủ đầu tư, đơn vị đã rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đá tại mỏ An Hội, xã Nghĩa Giang.

Mỏ đá An Hội tại xã Nghĩa Giang hiện là mỏ đá lớn nhất Quảng Ngãi. (Ảnh: Lê Danh).

Qua đó, Sở Công Thương đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục 19 công trình, dự án được ưu tiên tiếp nhận, sử dụng đá từ mỏ An Hội trong giới hạn công suất khai thác đã được điều chỉnh năm 2026 theo Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 25/9/2026.

Đáng chú ý, trong danh mục bổ sung có nhiều dự án giao thông trọng điểm, quy mô lớn. Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu sử dụng hơn 108.900m3. Trong đó, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi cần khoảng 42.640m3; đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, thành phần 1 cần 20.359m3; giai đoạn IIb cần 16.383m3.

Mỏ có năng lực khai thác, chế biến và cung ứng vượt trội. (Ảnh: Lê Danh).

Ngoài ra, dự án cầu Trà Khúc 1 có nhu cầu khoảng 5.000m3; dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất cần 3.500m3. Một số công trình khác cũng được đề xuất bổ sung nguồn cung đá, như: Kè chống sạt lở, tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (2.000m³), các tuyến đường giao thông tại Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Tây và công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở bờ biển qua các thôn An Vĩnh, Kỳ Xuyên, xã Tịnh Khê.

Bên cạnh nhóm dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh quản lý, danh mục còn có dự án sửa chữa Km1044 quốc lộ 1 với nhu cầu 3.100m3 và dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa với nhu cầu hơn 16.500m3.

Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đã tiếp cận được nguồn đá để thi công. (Ảnh: Lê Danh).

Việc bổ sung nguồn đá từ mỏ An Hội được kỳ vọng góp phần chủ động nguồn vật liệu, hạn chế nguy cơ gián đoạn thi công do thiếu đá xây dựng, nhất là đối với các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cho phép mỏ đá An Hội nâng công suất năm 2026 theo cơ chế đặc thù nhằm cung cấp đá các loại cho 21 công trình, dự án hạ tầng lớn, sử dụng nguồn lực đầu tư công của 3 chủ đầu tư, gồm: Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, với tổng khối lượng 158.881m3.

Có quy mô 29,9ha, trữ lượng hơn 8,1 triệu m3, An Hội là mỏ đá lớn nhất được tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác đến thời điểm hiện tại. Hoạt động từ tháng 7/2020, đây hiện là mỏ vật liệu có năng lực khai thác vượt trội, được thiết kế cho hàng chục dự án hạ tầng lớn, nhỏ trên địa bàn, trong đó chủ yếu là dự án đầu tư công.