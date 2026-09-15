Quảng Ngãi: Bộ đội nỗ lực tìm kiếm, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm

Chiều 15-9, Trung tá Phạm Duy Phương, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Đặng Thùy Trâm (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng quân sự xã Đặng Thùy Trâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tại thôn Đồng Răm.

Trong ngày, lực lượng chức năng sử dụng phương tiện cơ giới kết hợp với phương pháp thủ công, tổ chức đào tìm thêm khoảng 80m², nâng tổng diện tích tìm kiếm lên khoảng 550m². Qua đó, phát hiện, quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng quân sự nỗ lực tìm kiếm 3 hài cốt liệt sĩ trong ngày 15-9.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện còn răng, một số mảnh xương ống chân. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật liên quan như cúc áo, võng nỉ đã mục, tăng bộ đội, võng dù, khuy và dây kéo bằng đồng…

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng đã tiến hành cất bốc hài cốt, thu thập các di vật liên quan, đưa vào quách và bảo quản tại nhà chờ của xã Đặng Thùy Trâm. Quá trình tìm kiếm, cất bốc được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ, hạn chế tối đa tác động đến các dấu tích còn lại, nhằm thu thập đầy đủ thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Trước đó, từ ngày 9 đến 14-9, tại khu vực tổ Hố Sâu và tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật như tăng, võng bộ đội, dây dù, cúc áo…

9 hài cốt được tìm kiếm, quy tập được đưa về nhà chờ của xã Đặng Thuỳ Trâm thờ cúng trang nghiêm.

Như vậy, tính đến ngày 15-9, các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại thôn Đồng Răm và bàn giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đặng Thùy Trâm quản lý theo quy định.

Theo nguồn tin do nhân chứng cung cấp, tại khu vực thôn Đồng Răm trước đây có khoảng 12 phần mộ nghi là hài cốt của bộ đội, công an và du kích địa phương hy sinh trong khoảng năm 1968-1969. Các phần mộ được an táng thành 3 hàng ngang, mỗi mộ cách nhau khoảng 1-1,5m, độ sâu khoảng 80-90cm so với mặt đất. Trên cơ sở nguồn tin này, xã Đặng Thùy Trâm đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng chấp hành nghiêm kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị và phương tiện; tổ chức tìm kiếm đúng khu vực, đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, khoa học.