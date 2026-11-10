Quảng Ngãi: Bộ đội Biên phòng phối hợp xử lý sự cố tàu hàng mắc cạn

Sau khi nắm thông tin, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với lực lượng chức năng theo dõi tình hình, bảo đảm an toàn cho thuyền viên và phương tiện.

Theo Trung tá Lê Thành Đồng, chủ sở hữu tàu là người Trung Quốc, trên tàu có hơn 10 thuyền viên. Tàu xuất phát từ cảng Phú Mỹ (TP Hồ Chí Minh) ra cảng tại tỉnh Quảng Trị để nhận hàng. Theo nhận định ban đầu, do tàu không tải, mạn nổi cao, gặp sóng lớn và gió mạnh nên bị đánh dạt vào bờ và mắc cạn trên bãi cát. Thuyền trưởng và các thuyền viên đều an toàn, duy trì liên lạc với cơ quan chức năng.

Tàu hàng TONG CHENG 301 mắc cạn tại biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi, giám sát khu vực tàu mắc cạn; đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đơn vị duy trì lực lượng, sẵn sàng phối hợp triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh. Công tác tiếp cận và xử lý sự cố được tính toán phù hợp với điều kiện thời tiết, diễn biến thực tế trên biển.

Tàu hàng TONG CHENG 301 mắc cạn tại biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Video: TUẤN LINH

Theo dữ liệu đăng ký trên hệ thống VesselFinder, TONG CHENG 301 là tàu chở hàng tổng hợp, mang số IMO 8745486, đóng năm 2007, dài hơn 123,7m, rộng 18m, trọng tải toàn phần gần 8.600 tấn.

Sự cố xảy ra trong điều kiện thời tiết trên biển Quảng Ngãi diễn biến phức tạp. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trên biển, gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.