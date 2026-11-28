BĐBP Phổ Quang ngăn dòng nước xiết vào nhà dân

Trung tá Lê Minh Thư, Đồn trưởng ĐBP Phổ Quang cho biết: Do mưa lớn kéo dài, mực nước sông Trà Câu dâng lên mức báo động III, khiến nhiều khu vực bị ngập úng. Đặc biệt, từ đêm 27/11 đến khoảng 2 giờ ngày 28/11, nước sông lên nhanh, dâng cao đột ngột, khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ĐBP Phổ Quang đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường Trà Câu và các lực lượng tại địa phương khẩn trương xuống địa bàn, hỗ trợ người dân kê cao, di chuyển tài sản đến nơi an toàn; đồng thời gia cố các vị trí có nguy cơ sạt lở, đắp kè, ngăn nước tràn vào nhà, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, anh Hồ Văn Lộc, trú tại tổ dân phố Thủy Triều, phường Trà Câu chia sẻ: “Nước lên nhanh quá, nhà tôi ít người nên không kịp di chuyển đồ đạc. May nhờ các chú BĐBP Phổ Quang có mặt kịp thời, giúp kê cao tài sản, gia cố nhà cửa, ngăn nước tràn vào nhà. Sự hỗ trợ của các anh rất thiết thực, kịp thời, giúp gia đình tôi yên tâm hơn. Người dân chúng tôi rất trân trọng và biết ơn”.

Bộ đội giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản

Hiện nay, mưa vẫn tiếp diễn, mực nước sông Trà Câu chưa có dấu hiệu rút. Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Phổ Quang tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng triển khai nhiệm vụ giúp dân phòng, chống lũ tại tổ dân phố Thủy Triều; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện đến những khu vực xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.