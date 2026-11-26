Tuyến đường liên thôn Tịnh Tân- An Hải, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở chia cắt. Ảnh: TT.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày 25 và ngày 26/11, khu vực đồng bằng, ven biển phía Đông tỉnh có mưa rất to. Mưa lớn khiến mực nước tại nhiều sông, suối dâng cao, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các xã, phường, đặc khu chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án ứng phó mưa lũ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn những khu vực nguy hiểm, cảnh báo người dân, hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Những đoạn đường, cầu nước tràn qua được lực lượng chức năng giăng dây cấm lưu thông. Ảnh: CĐ.

Tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi trong đêm 25/11 và sáng 26/11, nước chảy tràn qua đoạn đường bờ đắp nối hai thôn Thượng Hòa và Phú Long, tạo dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Trước tình hình này, Ban CHQS xã đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn, cảnh báo và hướng dẫn người dân, công nhân làm việc ban đêm di chuyển theo tuyến đường vòng, tránh đi qua khu vực nguy hiểm.

Tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường liên thôn, đồng thời xảy ra sạt lở đất tại thôn Định Tân, khu vực tuyến đường liên thôn từ Định Tân đi Phú Quý và Châu Thuận Nông. Mực nước tại các thôn Liên Trì, Phú Quý, Quang Mỹ, Hòa Thuận, Diêm Điền và Xuân An dâng cao, nguy cơ ngập lụt, chia cắt giao thông.

Lực lượng quân đội tỉnh Quảng Ngãi giăng dây, đặt biển cấm không cho người dân lưu thông để bảo đảm tính mạng. Ảnh: TT.

Ban CHQS xã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại những vị trí mất an toàn, cảnh báo người dân hạn chế đi lại; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ di dời người và tài sản khi cần thiết.

Ở xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn khiến tràn thôn Thọ Bắc và tràn cát thôn Thọ Đông bị ngập sâu. Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã triển khai lực lượng chốt chặn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nước sâu, chảy xiết. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên túc trực tại hiện trường, hỗ trợ người dân, nhất là phụ nữ, người cao tuổi và người điều khiển xe máy gặp khó khăn khi lưu thông qua khu vực ngập nước.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi khơi thông rác, đất những chỗ bị ứng đọng ngập nước. Ảnh: TT.

Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực trũng thấp xảy ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập, kịp thời cảnh báo, hỗ trợ người dân di chuyển qua các vị trí ngập nước, bảo vệ tài sản và giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Khu dân cư xã phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi bị ngập nước do mưa lớn. Ảnh: QS.

Cán bộ, chiến sĩ duy trì bám địa bàn, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Để chủ động ứng phó mưa lũ, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lũ; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng quân đội tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân qua lại đoạn đường bị ngập nước, chảy xiết. Ảnh: QS.

Ban CHQS các xã, phường, đặc khu phối hợp rà soát khu dân cư vùng thấp trũng, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt; tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm, tràn và vị trí mất an toàn, kiên quyết không để người dân đi qua khu vực nước sâu, chảy xiết.

Cùng với đó, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, hậu cần, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán người dân và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra.