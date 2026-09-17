Quảng Ngãi: Biển 'ăn' sâu vào đất liền, người dân Đức Lợi lo lắng

Người dân Đức Lợi lo sạt lở tiếp tục lan rộng

Những ngày qua, dọc tuyến đường Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi, tình trạng xâm thực bờ biển diễn biến rõ rệt. Lượng cát lớn bị sóng cuốn trôi khiến địa hình bãi biển biến dạng, nhiều vị trí hình thành các vách cát dựng đứng.

Bờ biển bị khoét sâu, độ dốc lớn khiến việc đưa thuyền thúng xuống nước của ngư dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bà Trương Thị Lùm, ở thôn Đức Lợi, cho biết những ngày biển động, gia đình không thể ra khơi đánh bắt. Trong khi đó, bờ biển tiếp tục sạt lở khiến việc đưa thuyền thúng xuống biển ngày càng vất vả.

“Mấy bữa nay mưa gió, sóng biển lớn quá nên không đi lưới được. Bờ biển bị sạt lở sâu như thế này thì việc đưa thuyền thúng xuống biển càng thêm vất vả”, bà Lùm nói.

Những vách cát dựng đứng cao 3 - 5m

Theo UBND xã Long Phụng, khu vực bờ biển Đức Lợi hiện có chiều dài sạt lở khoảng 2km, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 400 hộ dân ven biển và Khu dịch vụ Trùng Dương.

Đáng lo ngại, những vị trí từng xảy ra sạt lở trước đây tiếp tục bị sóng biển khoét sâu, mở rộng. Một số điểm sạt lở hiện chỉ còn cách rừng phòng hộ và tuyến đường bê tông ven biển vài chục mét.

Sạt lở bờ biển tại Đức Lợi không phải là hiện tượng mới. Trong mùa mưa bão năm 2025, bão số 13 từng gây sạt lở, làm hư hỏng tuyến đường Trùng Dương tại khu vực thôn Kỳ Tân và An Chuẩn cũ.

Sau đó, địa phương đã báo cáo, đề xuất các sở, ngành và UBND tỉnh hỗ trợ khắc phục, tuy nhiên đến nay khu vực này vẫn chưa được bố trí nguồn lực đầu tư công trình bảo vệ bờ biển.

Sau đợt triều cường và biển động vừa qua, các điểm sạt lở cũ tiếp tục bị mở rộng, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và khu dân cư.

Sạt lở tạo độ dốc lớn, gây khó khăn cho ngư dân đưa thuyền thúng xuống biển

Ông Nguyễn Hồng Lợi, người dân địa phương, cho biết diễn biến sạt lở năm nay xảy ra sớm hơn so với mọi năm.

“Hằng năm, phải đến tháng 10 hoặc tháng 11 âm lịch khi có gió bão lớn thì sóng lớn mới đánh sạt lở. Vậy mà năm nay, mới đầu tháng 8 âm lịch, biển đã ăn sâu vô tới cỡ này. Từ giờ đến đỉnh điểm mùa mưa bão, chúng tôi không biết sạt lở sẽ còn lấn tới đâu nữa”, ông Lợi lo lắng.

Không chỉ có nguy cơ mất đất, người dân ven biển còn đối mặt với nguy cơ nhà cửa, thuyền thúng, ngư lưới cụ bị sóng đánh hư hỏng nếu tình trạng xâm thực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến bất thường của bờ biển, xã Long Phụng đã tổ chức kiểm tra thực địa, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, hạn chế người và phương tiện đi vào những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Chính quyền địa phương đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động bảo vệ tài sản và di dời khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Các điểm sạt lở cũ tiếp tục bị sóng biển khoét sâu, mở rộng

Ông Đinh Anh Văn, Trưởng thôn Đức Lợi, cho biết sạt lở đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và an toàn của người dân. Nguyện vọng của cấp ủy, ban thôn và người dân là các cấp, ngành sớm bố trí nguồn lực xây dựng kè kiên cố để bảo vệ khu dân cư và tuyến đường ven biển.

UBND xã Long Phụng đã có Báo cáo khẩn số 833/BC-UBND gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, kiến nghị khẩn trương kiểm tra thực địa, đánh giá tình hình và tham mưu bố trí kinh phí đầu tư công trình kè chống sạt lở, xâm thực biển Đức Lợi.

Theo chính quyền địa phương, nếu không được xử lý sớm, sạt lở có nguy cơ tiếp tục lan rộng trong mùa mưa bão, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường Trùng Dương - Trạm Biên phòng Đức Lợi, đồng thời đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

Ông Đặng Trần Huân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, cho biết qua rà soát năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 9 khu vực sạt lở bờ biển ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, với tổng chiều dài hơn 23km.

Sạt lở thường diễn biến mạnh sau bão, mưa lũ và các đợt triều cường. Sóng và dòng chảy làm xói chân bờ, hạ thấp bãi biển, có nơi xâm thực sâu vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, giao thông và các công trình ven biển.

Toàn tỉnh ghi nhận 9 khu vực sạt lở bờ biển ở mức nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm

Trước mắt, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục theo dõi chặt diễn biến sạt lở, nhất là sau bão, mưa lớn và triều cường; khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ.

Các địa phương cũng cần rà soát những hộ dân, công trình đang bị đe dọa để chủ động sơ tán, di dời khi cần thiết; đồng thời có giải pháp xử lí tạm thời tại các vị trí đặc biệt nguy hiểm.

Về lâu dài, ông Huân cho rằng cần triển khai các công trình kè chống sạt lở tại những khu vực xung yếu nhằm bảo vệ khu dân cư, hạ tầng, đồng thời tạo điều kiện để người dân ven biển ổn định cuộc sống và duy trì hoạt động sản xuất.