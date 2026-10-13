Quảng Ngãi: Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dự tiếp xúc cử tri tại phường Nghĩa Lộ

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: BT.

Chiều 13/10, tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cử tri phường Nghĩa Lộ đã phản ánh nhiều bất cập liên quan đến các dự án chậm tiến độ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và những vướng mắc trong quản lý đất đai. Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và quyền lợi của người dân trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, cử tri đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án triển khai chậm, kéo dài nhiều năm; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, khu dân cư và chỉnh trang đô thị.

Theo kiến nghị của cử tri, việc các dự án chậm triển khai kéo dài cùng những vướng mắc liên quan đến đất đai cần sớm được các cấp, ngành xem xét, giải quyết. Người dân cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Bên cạnh những bất cập về dự án và đất đai, cử tri phường Nghĩa Lộ còn phản ánh tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ. Nhiều ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu dân cư.

Cử tri cũng kiến nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Ghi nhận các ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chia sẻ với những băn khoăn của người dân liên quan đến tiến độ triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn.

Ông Hồ Văn Niên cho biết, tỉnh đang rà soát tổng thể các dự án, đánh giá cụ thể nguyên nhân chậm triển khai để có giải pháp xử lý dứt điểm, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Hồ Văn Niên đề nghị các cấp, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động giải quyết kịp thời những kiến nghị thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: BT.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 1 được giao tiếp thu đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện.