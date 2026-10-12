Quảng Ngãi: Bệnh nhân ngộ độc tăng lên 135 ca, tỉnh chỉ đạo khẩn

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến 7 giờ 30 phút ngày 12/10, vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận 135 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại 6 cơ sở y tế. Trước diễn biến vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Số bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì đã tăng lên 135 ca, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn chỉ đạo khẩn

Trong tổng số 135 bệnh nhân đang điều trị nội trú, Bệnh viện Phúc Hưng tiếp nhận 54 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 28 bệnh nhân; Bệnh viện Sản - Nhi tiếp nhận 42 bệnh nhân.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộ Đức đang điều trị 5 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 bệnh nhân và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm 3 bệnh nhân.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc và các điều kiện cần thiết để tích cực cấp cứu, điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Công tác điều trị phải bảo đảm an toàn người bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng.

Sở Y tế đồng thời có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn chuyên môn cho cơ quan chức năng phường Cẩm Thành trong quá trình điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc; hướng dẫn lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý các vi phạm theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao UBND phường Cẩm Thành chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến vụ việc, tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân và xác định nguồn gây ngộ độc.

Cần khẩn trương kiểm tra các cơ sở liên quan, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc cùng các sản phẩm liên quan. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các mẫu thực phẩm được lấy đem đi kiểm tra

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Khi xảy ra sự cố hoặc vụ ngộ độc thực phẩm, các địa phương phải khẩn trương triển khai biện pháp xử lý ban đầu, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên, không để chậm trễ trong công tác ứng phó và điều tra.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và chủ động thông tin, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

Trước đó, ngày 11/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mỳ tại một điểm kinh doanh trên địa bàn phường Cẩm Thành.