Sau khi được tạo dáng, các sản phẩm gốm được phơi dưới nắng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Nguồn đất sét làm gốm ngày càng khan hiếm. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Các sản phẩm gốm sau khi nung. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Phần lớn sản phẩm gốm ở Khánh Cường là gốm mộc gia dụng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Lò nung gốm ở Khánh Cường vẫn đỏ lửa dù gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Phần lớn sản phẩm gốm ở Khánh Cường là gốm mộc gia dụng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Anh Lê Phương Nam, xã Khánh Cường, sắp xếp gốm sau khi phơi xong vào hầm. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Công đoạn tạo hình sản phẩm gốm. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Sau khi được tạo dáng, các sản phẩm gốm được phơi dưới nắng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Người dân xã Khánh Cường vẫn duy trì nghề làm gốm truyền thống. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Người dân xã Khánh Cường (Quảng Ngãi) nặn gốm. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)