Ban tổ chức khen thưởng cho các nghệ nhân

Ông Trần Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND xã Dục Nông cho biết: Trong thời gian gần một tháng, 180 học viên người dân tộc Giẻ Triêng và Xơ Đăng các thôn Đắk Giá, Chả Nhầy và Nông Kon được 10 nghệ nhân truyền dạy các điệu cồng chiêng, múa xoang truyền thống gắn với lao động sản xuất và văn hóa của đồng bào DTTS mình.

Đội ngũ nghệ nhân truyền dạy tận tâm, nhiệt huyết. Phần lớn các học viên tham gia đầy đủ, nêu cao tinh thần tự giác, say mê luyện tập, giữ gìn kỷ luật lớp học với tỷ lệ học viên tiếp cận nhanh, học hỏi tốt, đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa truyền dạy.

Lớp học không chỉ khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc Giẻ Triêng và Xơ Đăng, mà còn tạo không khí sinh hoạt văn hóa lành mạnh tại nhà rông, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thế hệ và tạo tiền đề gắn kết văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Trao giấy chứng nhận cho học viên

Nghệ nhân A Khao cho biết: Kết thúc lớp học, các học viên đã biểu diễn thuần thục các bài cồng chiêng và múa xoang truyền thống của làng. Ngoài ra, còn nắm được các kỹ thuật cơ bản của cồng chiêng, múa xoang truyền thống. Đây là hoạt động hiệu quả nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn Tây nguyên.