Quảng Ngãi: Bắt tạm giam chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' Đỗ Thành Tín

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thành Tín, sinh năm 1984 và Dương Thị Phượng, sinh năm 1986, đều trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Vợ chồng Đỗ Thành Tín và Dương Thị Phượng, bị Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh. (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Được biết, Tín, Dung là vợ chồng và sở hữu nhiều kênh, nền tảng mạng xã hội với lượng lớn người theo dõi. Trong đó, nổi bật là kênh “Già làng Tây Nguyên”. Cả hai bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh. Trong đó, đối tượng Tín bị bắt tạm giam và Phượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên, địa chỉ 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ. Tại đây kinh doanh nhiều mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán tem, nhãn các sản phẩm tên “Ngọc Linh”, trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được bảo hộ tại Việt Nam do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN cấp giấy chứng nhận đăng ký cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng) là tổ chức quản lý nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, nhưng vì lợi nhuận vợ chồng bà Phượng, Tín mua củ sâm không có tem xuất nguồn gốc sau đó đem về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

Các sản phẩm được dán tem chỉ dẫn địa lý được trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời.

Cửa hàng "Già làng Tây Nguyên" nơi vợ chồng Tín kinh doanh.

Ngoài ra. lợi dụng là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Yotube, Facebook và nhiều nền tảng khác có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín còn sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong”.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan.