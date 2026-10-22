Quảng Ngãi: Bắt giữ tàu hàng va chạm cầu cảng Dung Quất

Cầu cảng Dung Quất bị tàu Aquacharm tông hư hỏng. Ảnh: QS.

Ngày 22/10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 987/TB-CVHHQNg về việc thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển AQUACHARM.

Theo thông báo, tàu AQUACHARM mang quốc tịch Quần đảo Marshall, số IMO 9921609, thuộc sở hữu của Công ty WEALTH LINE INC, quốc tịch Panama. Đại lý tàu là Công ty Cổ phần Hàng hải S&A.

Tàu bị bắt giữ theo quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21/10/2026 của TAND khu vực 2-Quảng Ngãi.

Trong thời gian bị bắt giữ, tàu AQUACHARM phải tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng, gồm: không được rời khỏi vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi; neo đậu đúng vị trí được chỉ định; duy trì đầy đủ thuyền viên và thực hiện chế độ trực ca theo quy định.

Đồng thời, tàu phải chấp hành các quy định liên quan nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực neo đậu.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng và các bên liên quan nghiêm túc thực hiện quyết định của tòa án và nội dung thông báo. Các cơ quan chức năng liên quan, trong đó có Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, được thông tin để phối hợp thực hiện.

Tàu Aquacharm đang neo đậu tại cảng Dung Quất. Ảnh: QS.

Trước đó, theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu Aquacharm mang quốc tịch Marshall Islands, dài 292 m, trọng tải 182.309 tấn, có 22 thuyền viên. Tàu chở 170.856 tấn quặng sắt từ Úc về Dung Quất và vào khu neo đậu lúc 4h56 ngày 14/10.

Đến 16h45' ngày 18/10, hoa tiêu liên lạc với trực ban VTS Dung Quất để thông báo lên tàu, hỗ trợ dẫn tàu vào cập cầu cảng số 10 theo kế hoạch.

Đến 17h45' cùng ngày, trong quá trình điều động tiếp cận cầu cảng, tàu Aquacharm va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng. Vị trí va chạm thuộc phần nối dài cầu cảng số 10, 11, dài khoảng 50 m.

Cú va chạm khiến mũi tàu bị xé rách, cầu cảng hư hỏng. Sau sự cố, thuyền trưởng và hoa tiêu tiếp tục điều động tàu vào bến. Đến 18h30' cùng ngày, tàu Aquacharm đã cập cầu cảng số 10.