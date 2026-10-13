Quảng Ngãi: Bắt giam thanh niên dương tính ma túy, lái xe máy gây tai nạn chết người

Theo kết quả điều tra, A Drôss liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, khiến một người tử vong. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với A Drôss (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Cụ thể, khoảng 17h ngày 17/7/2026, A Drôss điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường dẫn lên cầu số 1, phường Kon Tum. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường dẫn lên cầu số 1 và đường vành đai khu Trung tâm hành chính cũ, xe mô tô do A Drôss điều khiển xảy ra va chạm với xe đạp của ông P.T.V, trú tại phường Kon Tum.

Vụ tai nạn khiến ông P.T.V tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng kiểm tra chất ma túy đối với A Drôss, kết quả dương tính với Methamphetamine. Làm việc với cơ quan công an, người này khai đã sử dụng ma túy khoảng 2 ngày trước khi xảy ra tai nạn.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy; không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích ảnh hưởng đến khả năng lái xe. Người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đồng thời, gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là đối với thanh thiếu niên, góp phần phòng ngừa việc sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.