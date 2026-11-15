Quảng Ngãi: Bắt đối tượng trốn truy nã sau 10 năm gây án

Ngày 15/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau gần 9 năm truy tìm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ thành công Mộng Văn Tám (sinh năm 1984, trú tại Bản Thanh Tiến, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An), đối tượng trốn truy nã khi y đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.

Đối tượng Mộng Văn Tám bị bắt giữ sau 10 năm gây án.

Trước đó, vào năm 2016, Tám đến hỏi mua 3 con bò của anh Phan Đình Quang (sinh năm 1991, trú thôn Phương Quý II, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ) đang gửi tại nhà ông Nguyễn Hoàng Trung (trú huyện Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) với giá 50 triệu đồng.

Viện lý do chở bò đi cho người thân xem rồi mới thanh toán đủ tiền, Tám nhận bò nhưng sau đó đem bán được 33 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc, bỏ trốn.

Năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mộng Văn Tám về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ra quyết định truy nã vào năm 2018.

Trong suốt thời gian lẩn trốn, Mộng Văn Tám liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thậm chí vượt biên sang nước Lào làm thuê kiếm sống nhằm né tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Tám đang lẩn trốn tại TP Hà Nội nên phối hợp với công an sở tại và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.