Quảng Ngãi: Bảo tồn 'kho báu' tri thức dân gian trồng hoa lay ơn ở làng hoa An Phú

Nghề trồng hoa lay ơn không chỉ bảo tồn nét đẹp tri thức dân gian mà còn là sinh kế của người dân An Phú. Ảnh: NĐ

Với sức sống bền bỉ và giá trị bản địa độc đáo, nghề trồng hoa lay ơn của cộng đồng người Kinh tại xã An Phú đã chính thức được UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi danh vào Danh mục Kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một "kho báu" tri thức dân gian đang được địa phương gìn giữ, phát huy và trao truyền hiệu quả.

Việc bổ sung đợt này tập trung cập nhật mô tả tri thức trồng hoa lay ơn và mở rộng địa bàn kiểm kê, trên cơ sở giữ nguyên các khu vực đã công bố trước đó.

Xã An Phú hiện được xem là vùng chuyên canh hoa lay ơn lớn của Quảng Ngãi vào dịp Tết. Toàn xã có hơn 200 hộ trồng hoa các loại trên tổng diện tích hơn 50ha; trong đó, lay ơn là cây trồng chủ lực với hơn 70 hộ tham gia sản xuất.

Nông dân xã An Phú trao truyền kinh nghiệm chăm sóc hoa lay ơn. Ảnh: NĐ

Nhờ kinh nghiệm chăm sóc lâu năm, hoa lay ơn An Phú nổi tiếng với cành to, hoa nở đẹp và màu sắc tươi tắn, rất được ưa chuộng để chưng bàn thờ, trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết đến Xuân về. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh Quảng Ngãi, sản phẩm hoa lay ơn An Phú còn được xuất bán đi khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Nét đặc sắc trong tri thức dân gian tại An Phú là tinh thần chia sẻ, truyền nghề giữa các thế hệ. Người đi trước chủ động trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm cho người đi sau, giúp các hộ dân trong xã đều nắm vững tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nghề trồng hoa lay ơn không chỉ khẳng định giá trị văn hóa bản địa mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con An Phú.

Lễ hội miếu Bà Ngũ Hành (Lễ hội hoa đăng) tại xã An Phú. Ảnh: Đôn Nguyễn

Cùng với tri thức trồng hoa lay ơn, xã An Phú còn ghi nhận nhiều di sản văn hóa phi vật thể quan trọng khác được đưa vào danh mục kiểm kê theo quyết định đợt này, gồm: Lễ hội miếu Bà Ngũ Hành (Lễ hội hoa đăng), Tri thức nghề trồng rau, Nghề làm bánh tráng và Nghệ thuật chế biến Don Quảng Ngãi.