Quảng Ngãi: Bảo hộ nhãn hiệu 'Chè Lộc Thanh', mở hướng nâng thu nhập cho người dân

Những cây chè cổ thụ tại thôn Lộc Thanh, xã Bình Minh

Ngày 23.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 11071/UBND-KGVX thống nhất cho UBND xã Bình Minh sử dụng địa danh “Lộc Thanh” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Chè Lộc Thanh”, tạo cơ sở nâng cao giá trị sản phẩm chè cổ và mở rộng thị trường tiêu thụ.

UBND tỉnh đồng thời xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm chè trên địa bàn xã Bình Minh. Sở Khoa học và Công nghệ được giao hỗ trợ, hướng dẫn địa phương thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ theo quy định.

Tại thôn Lộc Thanh hiện có hơn 30ha chè cổ, với khoảng 60 hộ dân duy trì sản xuất. Nhiều cây chè đã hơn 100 năm tuổi, được gìn giữ qua nhiều thế hệ và tạo nguồn thu nhập cho người dân nhờ chi phí chăm sóc thấp, đầu ra tương đối ổn định.

Người dân thôn Lộc Thanh thu hái chè, tạo nguồn thu nhập từ những vườn chè cổ

Ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, địa phương định hướng xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Lộc Thanh” nhằm khẳng định nguồn gốc, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với phát triển sản xuất, xã hướng đến gắn bảo tồn các vườn chè cổ với du lịch trải nghiệm, giới thiệu quy trình thu hái, chế biến chè và đời sống văn hóa địa phương.

Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sẽ tạo thêm động lực để người dân gìn giữ vùng chè cổ, nâng cao thu nhập, đồng thời từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Qua đó, chè Lộc Thanh không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mang lại sinh kế mà còn trở thành lợi thế để địa phương phát triển kinh tế gắn với bảo tồn giá trị truyền thống.