Quảng Ngãi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp định kỳ, triển khai công tác Phật sự trọng tâm

Phiên họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự có Thượng tọa Thích Tâm Lạc, Phó Thường trực Ban Trị sự, cùng chư tôn đức Thường trực, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cho biết phiên họp định kỳ nhằm rà soát, đánh giá tiến độ các chương trình Phật sự; tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực để kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn tồn đọng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà.

Chư tôn đức tham dự

Tại phiên họp, Ban Thư ký và Văn phòng Ban Trị sự đã thông qua chương trình làm việc, báo cáo công tác Phật sự trong tháng vừa qua. Theo đó, các hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực được triển khai cơ bản theo kế hoạch, nhiều chương trình tu học, hoằng pháp, từ thiện xã hội và công tác xây dựng tổ chức Giáo hội được các ban ngành, cơ sở tự viện thực hiện tích cực.

Phiên họp cũng dành thời gian triển khai các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29-10-2026 tại TP.HCM; thống nhất cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Trung ương Giáo hội triển khai, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Trong phần thảo luận, chư tôn đức đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh những Phật sự chưa hoàn thành, những vấn đề cần tiếp tục phối hợp giải quyết và các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới; cần tăng cường phối hợp giữa Ban Trị sự, các ban chuyên môn và cơ sở trực thuộc, bảo đảm các Phật sự được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu đúc kết, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp ý kiến của chư tôn đức, đồng thời đề nghị các ban ngành trực thuộc và thành viên Ban Trị sự tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công việc, tập trung giải quyết những Phật sự còn tồn đọng và hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cũng lưu ý việc chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X cần được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi.