Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại khai mạc.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp và khẳng định vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa, kết nối quá khứ với hiện tại, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách con người. Đặc biệt, khi sự kiện diễn ra đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đây là nơi hai giá trị lớn hội tụ: văn hóa bồi đắp cho đoàn kết, và đoàn kết tạo sức mạnh để văn hóa được gìn giữ, lan tỏa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tinh thần đại đoàn kết qua hàng nghìn năm lịch sử đang hiện hữu sinh động trên quê hương Quảng Ngãi. Toàn tỉnh có 1.098 thôn, tổ dân phố đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – từ miền biển, hải đảo đến đồng bằng và miền núi cao – nơi đồng bào các dân tộc anh em cùng chung sống, lao động và chia sẻ khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi người dân tiếp tục biến niềm vui của tuần lễ thành hành động thiết thực hằng ngày: mỗi người dân là một sứ giả gìn giữ văn hóa, mỗi nghệ nhân là một người truyền lửa, và mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình để xây dựng Quảng Ngãi giàu bản sắc, phát triển và hạnh phúc.

Trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 3 di sản tiêu biểu của tỉnh gồm: Lễ cầu mưa của người Hrê (xã Ba Động), Lễ ăn than và Nghề dệt thủ công truyền thống của người Giẻ - Triêng (các xã Đắc Môn, Đắc Pét, Đắc Bờ Lô và Dục Nông).

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã công bố và trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 3 di sản tiêu biểu của tỉnh gồm: Lễ cầu mưa của người Hrê (xã Ba Động), Lễ ăn than và Nghề dệt thủ công truyền thống của người Giẻ - Triêng (các xã Đắc Môn, Đắc Pét, Đắc Bờ Lô và Dục Nông).

Các đại biểu phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi.

Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi cũng phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi nhằm tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, góp phần định vị hình ảnh và quảng bá bản sắc quê hương trong giai đoạn phát triển mới.

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc.

Đồng thời, tỉnh trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”, trong đó giải Nhất thuộc về tác phẩm “Thanh bình” của tác giả Bùi Thanh Trung.

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết” gồm 11 tiết mục hát, múa, hòa tấu nhạc cụ dân tộc kết hợp đương đại được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động bức tranh giao thoa văn hóa giữa đại ngàn Tây Nguyên và biển đảo quê hương. Lễ khai mạc khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp rực rỡ, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 với nhiều hoạt động phong phú trên địa bàn toàn tỉnh như: Khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Mộ Đức) và dự án Khu đô thị số 1 Măng Đen (xã Măng Đen); Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn trang phục truyền thống; Lễ hội đường phố; Không gian văn hóa, ẩm thực, con đường di sản tại phố đêm Đăk Bla; thi đấu các môn thể thao truyền thống cùng Đêm hội cồng chiêng và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Ngục Kon Tum.