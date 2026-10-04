Quảng Ngãi ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, tỉnh đưa ra 7 nhiệm vụ và kế hoạch trọng tâm. Cụ thể, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và sản xuất sản phẩm văn hóa số.

Trong đó, tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông về Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp đặc thù văn hóa và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan đơn vị, địa phương; từng bước xây dựng, vận hành nền tảng văn hóa số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tại các thiết chế văn hóa nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa của nhân dân giữa các vùng miền, địa phương; tổ chức các chiến dịch truyền thông đa nền tảng về Ngày Văn hóa Việt Nam từng bước tạo dấu ấn rõ nét về giá trị văn hóa tỉnh Quảng Ngãi trên không gian mạng.

Tổ chức các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam như: Triển lãm, trưng bày tư liệu, hình ảnh và các thành tựu tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam nói chung và của Quảng Ngãi nói riêng; xây dựng môi trường văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn di sản văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng; phát triển các tuyến du lịch trải nghiệm tại không gian di sản, làng nghề và cộng đồng tại chỗ; phục dựng và phát huy các lễ hội truyền thống phù hợp với thời điểm và từng cộng đồng nhằm bảo tồn có căn bản và hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống.

Lấy người dân làm chủ thể và trung tâm của mọi hoạt động văn hóa. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn di sản văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học và giáo dục văn hóa; quảng bá văn hóa Quảng Ngãi trên trường quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn hóa.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và kế hoạch trọng tâm trên, tỉnh yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam hằng năm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

Huy động sự vào cuộc của nhân dân và cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà văn hóa, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân để mở rộng không gian sáng tạo văn hóa, cộng hưởng và lan tỏa các giá trị văn hóa; lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm hạt nhân, người dân làm chủ thể và trung tâm của mọi hoạt động văn hóa.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các phương thức truyền thông hiện đại để lan tỏa giá trị văn hóa, di sản văn hóa trên môi trường mạng và không gian văn hóa số.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình.