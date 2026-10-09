Quảng Ngãi bàn giao 8 ngôi nhà 'Đại đoàn kết' cho người nghèo

Ngôi nhà có diện tích 50m2 (chiều dài 10m, rộng 5m) gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Trong đó, UBMTTQ Việt Nam xã Kon Braih hỗ trợ 60 triệu đồng, số còn lại là vốn đối ứng của gia đình.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam xã Kon Braih trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh chị A Rek, thôn Kon Tủh

Được biết, vợ chồng A Rek hiện đang nuôi hai con nhỏ; gia đình không có ruộng, mà chỉ có 8 sào rẫy trồng mỳ. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống rất nhiều khó khăn, nhất là nhà ở.

Trước đó (ngày 5.10), UBMTTQ Việt Nam xã Kon Brai cũng đã trao kinh phí sửa chữa nhà ở cho hai gia đình bà Y Chiêu (30 tuổi) và bà Y Wưnh (30 tuổi), đều là người dân tộc Ba Na trú tại Thôn 10; cùng 5 gia đình khác trên địa bàn xã Kon Brai, với số tiền 30 triệu đồng/nhà.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam xã Kon Braih trao tiền hỗ trợ và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Y Wưnh

Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Kon Braih cho biết: Đợt này, xã Kon Braih được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phân bổ 270 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo”. Số tiền này, địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình A Rek xây mới nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ 07 gia đình nghèo sửa chữa nhà ở, với số tiền 30 triệu đồng/căn.

Bên cạnh đó, các gia đình và dòng họ cũng đã góp tiền đối ứng để làm mới và sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Tất cả 8 nhà “Đại đoàn kết” này đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng đúng tiến độ và chất lượng.