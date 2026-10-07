Quảng Ngãi bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 7.10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vận chuyển, bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Dự lễ có bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên cựu chiến binh.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đưa các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe vận chuyển ra Hà Nội

Trước nghi thức vận chuyển, bàn giao, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn bộ 2.219 mẫu sinh phẩm được Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ, mã định danh, tình trạng niêm phong và điều kiện bảo quản trước khi bàn giao.

Quá trình vận chuyển được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn và tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật “5 đúng”: đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản và đúng chuỗi bàn giao.

Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi vận chuyển ra Hà Nội để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội

Các mẫu sinh phẩm được đóng gói, niêm phong theo quy định, vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng quân sự đến sân bay Chu Lai, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Nội Bài để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Các mẫu sinh phẩm được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng quân sự

Việc quản lý, bảo quản, vận chuyển và bàn giao chính xác từng mẫu sinh phẩm, từng hồ sơ không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.