Quảng Ngãi: Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Qua hơn 2 tháng thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, 12 đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực khai quật 13.514 mộ và lấy hơn 9.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trong đợt 4 này, tỉnh tổ chức vận chuyển và bàn giao 2.219 mẫu hài cốt các liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN.

Trong hành trình đi tìm đồng đội, tìm lại tên cho các anh, mỗi phần hài cốt được tìm thấy không chỉ là một chứng tích của một thời kỳ lịch sử hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở đối với thế hệ hôm nay về món nợ ân tình sâu nặng với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong đợt 4, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vận chuyển và bàn giao 2.219 mẫu hài cốt các liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để phục vụ giám định ADN. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Vì vậy, mỗi một mẫu hài cốt liệt sĩ được đưa đi giám định ADN là một niềm hy vọng của biết bao gia đình đã mong mỏi, chờ đợi suốt nhiều năm qua, mang theo tình cảm của đồng đội và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, với quyết tâm không để các anh hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc phải nằm lại vô danh; không để gia đình các anh phải mong mỏi, chờ đợi trong vô vọng.

Các đại biểu thành kính, tiễn đưa mẫu sinh phẩm hài cốt các liệt sĩ bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Hành trình tìm lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ là một cuộc chạy đua với thời gian, khi những người mẹ, người vợ, người con, người anh, người em của liệt sĩ ngày một già yếu đi. Vì thế, công tác giám định ADN lại càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của nhân dân và sự cố gắng của các lực lượng chức năng, thời gian tới, sẽ có nhiều cuộc “đoàn tụ” linh thiêng, để các anh được an lòng yên nghỉ với chính tên tuổi của mình.