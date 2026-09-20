Quảng Ngãi: Ba Vì đưa nông sản vùng cao vào chợ phiên, kết nối với du lịch

Phiên chợ vùng cao “Hương vị Ba Vì - Sắc màu ẩm thực Hrê” lần đầu được tổ chức tại xã Ba Vì

Nhân kỉ niệm 52 năm Chiến thắng Giá Vực (20.9.1974 – 20.9.2026), UBND xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Phiên chợ vùng cao “Hương vị Ba Vì - Sắc màu ẩm thực Hrê”, tạo không gian giới thiệu nông sản, sản phẩm thủ công và văn hóa đặc trưng của đồng bào Hrê.

Phiên chợ được tổ chức với 10 gian hàng của người dân 10 thôn trên địa bàn. Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ rau rừng, măng tre, gà re, heo ki, các loại vật nuôi truyền thống đến thổ cẩm, sản phẩm đan lát và đồ thủ công.

Các sản phẩm nông nghiệp do người dân địa phương tự nuôi trồng, thu hái được giới thiệu đến người tiêu dùng

Theo UBND xã Ba Vì, các sản phẩm tại phiên chợ chủ yếu do người dân tự nuôi trồng, chế biến hoặc thu hái từ tự nhiên. Đây không chỉ là dịp để quảng bá sản vật địa phương mà còn mở thêm kênh tiêu thụ, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng gắn sản phẩm với thị trường và du lịch.

Ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, cho biết đây là lần đầu địa phương tổ chức phiên chợ vùng cao. Mục tiêu của xã là từng bước duy trì phiên chợ thành hoạt động thường kỳ, hướng tới tổ chức khoảng 2 tuần/lần.

“Chợ phiên phải trở thành điểm đến quen thuộc để bà con giao thương, buôn bán; quan trọng hơn là hướng đến xây dựng phiên chợ thành một sản phẩm du lịch mang thương hiệu riêng của Ba Vì”, ông Thuận nói.

Trang phục truyền thống Hrê nổi bật, thu hút người dân và du khách tại phiên chợ vùng cao Ba Vì

Theo lãnh đạo xã Ba Vì, trước mắt địa phương tập trung khuyến khích người dân tiêu thụ và quảng bá sản phẩm do chính bà con làm ra. Khi phiên chợ được biết đến rộng rãi, xã sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp để mở rộng đầu ra cho nông sản.

Lợi thế của Ba Vì là nằm trên Quốc lộ 24, có kết nối giao thông với Măng Đen, trung tâm tỉnh Quảng Ngãi và các khu vực lân cận. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để địa phương từng bước hình thành điểm dừng chân, mua sắm và trải nghiệm văn hóa Hrê trên hành trình của du khách.

Ông Phạm Văn Thái, Bí thư Chi bộ thôn Violak, cho biết bà con trong thôn rất phấn khởi khi lần đầu có không gian để trực tiếp giới thiệu và bán những sản phẩm đặc trưng như rau rừng, măng, gà thả vườn.

“Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ sản phẩm của thôn mang đến phiên chợ đã được tiêu thụ. Đây là tín hiệu vui, tạo thêm niềm tin để bà con tiếp tục sản xuất và chờ đợi những phiên chợ tiếp theo”, ông Thái chia sẻ.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc Hrê góp phần tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn

Không chỉ tạo đầu ra cho nông sản, phiên chợ còn gắn với Hội thi ẩm thực “Hương vị Ba Vì - Sắc màu ẩm thực Hrê”, với sự tham gia của 10 đội đại diện cho 10 thôn. Nhiều món ăn, thức uống đặc trưng cùng cách chế biến truyền thống của đồng bào Hrê được giới thiệu đến người dân và du khách.

Không gian phiên chợ được trang trí bằng tre, nứa, tranh và các vật liệu gần gũi với đời sống miền núi. Các hoạt động trình diễn cồng chiêng, dân vũ, ca hát truyền thống góp phần tạo không khí giao lưu, đồng thời giúp du khách có thêm trải nghiệm về văn hóa, đời sống của cộng đồng Hrê.

Em Đinh Gia Tuệ, ở thôn Giá Vực, cho biết từng tham quan một số phiên chợ vùng cao trong tỉnh nên rất mong Ba Vì có một không gian tương tự để người dân giới thiệu sản vật và văn hóa của địa phương.

“Em rất vui khi xã tổ chức được phiên chợ. Hi vọng mô hình này được duy trì để bà con có thêm nơi quảng bá, kết nối và tiêu thụ nông sản”, Tuệ chia sẻ.

Về lâu dài, xã Ba Vì định hướng duy trì chợ phiên thường niên, đồng thời từng bước tổ chức thường xuyên hơn, kết hợp giao thương nông sản với quảng bá văn hóa và phát triển du lịch. Qua đó, những sản vật được tạo ra từ vùng đất dưới chân đèo Violak có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.