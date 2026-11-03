Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 về đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo quy định áp dụng KPI đối với người đứng đầu.

Quảng Ngãi áp KPI người đứng đầu trong xử lý nhà, đất dôi dư.

Theo dự thảo, đối tượng đánh giá gồm người đứng đầu các sở, ngành, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng, xử lý hoặc khai thác nhà, đất dôi dư. Việc đánh giá tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026 theo trách nhiệm, thẩm quyền được giao, không bao gồm các cơ sở thuộc thẩm quyền xử lý trực tiếp của cơ quan cấp tỉnh và cơ quan ngành dọc.

Thang điểm đánh giá tối đa 100 điểm, với 4 nhóm tiêu chí gồm: kết quả xử lý nhà, đất dôi dư; quản lý tài sản, phối hợp và trách nhiệm thực hiện; tiến độ, dữ liệu và báo cáo; khai thác tài sản, thu nộp ngân sách.

Kết quả được phân thành 4 mức: Hoàn thành xuất sắc (90-100 điểm); Hoàn thành tốt (80 đến dưới 90 điểm); Hoàn thành (60 đến dưới 80 điểm) và Không hoàn thành (dưới 60 điểm).

Nhiều tài sản công dôi dư đã được tỉnh cho thuê, khai thác. (Ảnh: Lê Danh).

Căn cứ báo cáo của các sở, ngành, địa phương và dữ liệu trên phần mềm xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của Bộ Tài chính, Sở Tài chính sẽ tổng hợp điểm, đề xuất mức xếp loại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, việc áp dụng KPI nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện dự thảo theo hướng sát thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý, tham mưu UBND tỉnh ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện.