Thời gian qua, phóng viên Báo Văn Hóa liên tục nhận được phản ánh của người dân xã Đăk Pxi về tình trạng các lò sấy cà phê hoạt động gây khói bụi, mùi khó chịu và tiếng ồn kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của các hộ dân sống xung quanh.

Trước những phản ánh này, phóng viên đã tìm hiểu, xác minh và trực tiếp đến các khu vực có lò sấy để ghi nhận thực tế.

Hai lò sấy cà phê nằm sát sân vận động thôn Tua Tem, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung của người dân

Mục sở thị tại thôn Tua Tem, phóng viên ghi nhận có 2 lò sấy cà phê nằm ngay cạnh sân vận động của thôn. Đây vốn là địa điểm sinh hoạt chung, nơi người dân thường tập trung vui chơi, tập luyện thể dục thể thao sau một ngày lao động.

Thế nhưng, hoạt động của các lò sấy đang khiến không gian sinh hoạt này bị ảnh hưởng.

Anh A.T, người dân thôn Tua Tem cho biết, vào buổi chiều, khi bà con ra sân vận động tập thể thao cũng là thời điểm các lò sấy bắt đầu vận hành. Khói, bụi và mùi phát sinh từ quá trình sấy cà phê khiến không khí xung quanh trở nên khó chịu, ảnh hưởng đến việc vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Không chỉ ban ngày, vào ban đêm, tiếng máy móc từ hai lò sấy vẫn phát ra liên tục, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và nghỉ ngơi của các hộ dân sống lân cận.

“Đến tối khuya, tiếng ồn của hai lò sấy cứ òm òm rất khó chịu. Người dân mong muốn chính quyền sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý để trả lại môi trường sinh hoạt bình thường cho bà con”, anh A.T bức xúc.

Khói phát sinh từ hoạt động sấy cà phê khiến người dân sống gần các cơ sở lo ngại về chất lượng môi trường

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại thôn Pa Cheng. Theo anh A.B, hoạt động của lò sấy cà phê gần khu dân cư phát sinh khói, bụi và mùi, tác động trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình.

Người dân không phản đối hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng các cơ sở cần phải tuân thủ quy định, bảo đảm điều kiện môi trường, không thể vì hoạt động của một cơ sở mà nhiều hộ dân xung quanh phải chịu ảnh hưởng.

Điều khiến người dân thêm lo ngại là những tác động này không chỉ diễn ra trong một vài thời điểm mà có thể kéo dài suốt mùa thu hoạch, khi nhu cầu sấy cà phê tăng cao. Trong khi đó, sân vận động và khu dân cư vẫn là những không gian thiết yếu phục vụ đời sống cộng đồng.

Không chỉ tồn tại những bất cập về vị trí và tác động môi trường, hoạt động của các lò sấy cà phê tại xã Đăk Pxi còn bộc lộ dấu hiệu vi phạm về thủ tục pháp lý.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Thế Quyết, Trưởng Phòng Kinh tế xã Đăk Pxi xác nhận, trên địa bàn hiện có 6 lò sấy cà phê đang hoạt động. Đáng chú ý, qua rà soát, cả 6 cơ sở đều chưa có bất kỳ hồ sơ, thủ tục pháp lý nào liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn tổ chức vận hành.

Ông Quyết cũng thừa nhận, thời gian qua đã có người dân trực tiếp gọi điện phản ánh, kiến nghị với ông về tình trạng hoạt động của các lò sấy cà phê, nhất là những ảnh hưởng đến môi trường và đời sống các hộ dân xung quanh.

Theo ông Quyết, địa phương đã có kế hoạch tổ chức kiểm tra toàn bộ các lò sấy để làm rõ tình trạng hoạt động, việc chấp hành các quy định liên quan và xử lý những trường hợp vi phạm. Đối với các lò sấy gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân, xã sẽ kiên quyết xử lý.

Tuy nhiên, điều người dân quan tâm lúc này không chỉ là kế hoạch kiểm tra mà còn là thời điểm triển khai và kết quả xử lý cụ thể.

Bởi trong khi chính quyền đang lên phương án kiểm tra, các lò sấy vẫn hoạt động, còn những hộ dân sống gần đó tiếp tục phải chịu cảnh khói bụi, tiếng ồn.