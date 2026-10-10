Quảng Ngãi: 55 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì, cơ quan chức năng khẩn trương tìm nguyên nhân

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế ở Quảng Ngãi

Tính đến 18h10 ngày 10.10, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì B.Đ. (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 55 trường hợp. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm.

Theo thông tin cập nhật từ các cơ sở y tế, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng đang tiếp nhận, điều trị 36 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị 14 trường hợp và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi điều trị 5 trường hợp.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau quặn bụng, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần; một số trường hợp có biểu hiện sốt và mất nước. Hiện các bệnh viện đang theo dõi, điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng của các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nguy kịch.

Bánh mì có nhân là thực phẩm được nhiều người lựa chọn, song cần bảo đảm nguồn nguyên liệu và điều kiện chế biến an toàn. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, qua điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân khai báo đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì B.Đ., trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, do bà N.T.T. làm chủ. Thời gian sử dụng thực phẩm được ghi nhận từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 9.10.

Qua kiểm tra thực tế, cơ sở này tiêu thụ khoảng 350 ổ bánh mì mỗi ngày. Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành, chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu chế biến như chả lụa, thịt, chà bông, rau và gia vị.

Khu vực bếp chế biến tại nhà riêng của chủ cơ sở, địa chỉ 275 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thành, là bếp gia đình, có lối đi ngang qua khu vực nhà vệ sinh, không bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trước sự việc, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh để chờ kết luận chính thức.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm gửi kiểm nghiệm nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, nhất là việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.