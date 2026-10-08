Quảng Ngãi: 200 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường nối các xã vùng biên giới

Theo đó, dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hồi tháng 8/2026, với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương 160 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.

Dự án do UBND xã Đăk Pék làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2027 – 2030 (Ảnh: Lê Danh).

Dự án do UBND xã Đăk Pék làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030. Tuyến dài khoảng 21,91km, điểm đầu giao đường Hồ Chí Minh tại Km 1437+600, thuộc xã Đăk Pék, điểm cuối giao đường tuần tra biên giới.

Theo chủ trương, tuyến là đường cấp V miền núi, vận tốc thiết kế 30km/h, bề rộng nền đường 6,5m, mặt đường 3,5m, lề đường mỗi bên 1,5m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng trên lớp cấp phối đá dăm. Đồng thời hoàn thiện hệ thống cầu trên tuyến, thoát nước ngang - dọc và an toàn giao thông…

Dự án được đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối thông suốt trung tâm xã Đăk Pék, đường Hồ Chí Minh với xã Đăk Plô và đường biên giới; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Song song đó, cùng hệ thống quốc lộ, đường tuần tra biên giới tạo thành mạng đường chiến lược, cơ động, củng cố quốc phòng - an ninh.

Dự án đang được khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình phê duyệt (Ảnh: Lê Danh).

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND xã Đăk Pék chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định. Cũng như, triển khai các bước tiếp theo về quản lý đầu tư xây dựng, thực hiện và giải ngân nguồn vốn theo niên độ kế hoạch vốn được giao, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, để đảm bảo tiến độ phê duyệt dự án trước ngày 15/10 theo yêu cầu đối với dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách Trung ương, đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến qua kiểm tra hiện trường, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Quảng Ngãi sẽ bố trí nhân lực thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý và kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền theo quy định.