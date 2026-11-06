Quảng Ngãi: 18 người nhập viện sau ăn bánh mì, cơ quan chức năng phát hiện gì tại 3 điểm bán?

Sáng 6.11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra 18 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại 3 điểm bán ở xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 3 - 5.11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh tiếp nhận các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại 3 điểm bán gồm: bánh mì que Ông Bảy (xã Tịnh Khê), bánh mì bà Thu và bánh mì bà Hà (xã Đông Sơn).

Theo khai báo của các bệnh nhân, trong ngày 2 - 3.11, 18 người mua và sử dụng bánh mì ổ có nhân tại các điểm bán nói trên. Đến khoảng 17 giờ ngày 2.11, trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt.

Sau đó, các trường hợp còn lại cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định điểm bán bánh mì que Ông Bảy, địa chỉ 326 Lê Trọng Tấn (vòng xoay Tịnh Khê), thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, do ông Lê Tôn Quý làm chủ, là nơi cung cấp một số nguyên liệu cho hai điểm bán bánh mì tại xã Đông Sơn.

Theo khai báo của chủ cơ sở, mỗi ngày điểm bán bánh mì que Ông Bảy tiêu thụ khoảng 700 ổ bánh mì không nhân và 300 ổ bánh mì có nhân. Nhân bánh gồm nước chan, bơ, chà bông, chả heo, chả bò da, thịt heo xíu, tương ớt, rau thơm và đồ chua. Trong đó, tương ớt, đồ chua, thịt xíu, bơ và nước chan do cơ sở tự chế biến.

Hằng ngày, cơ sở cung cấp cho điểm bán bánh mì bà Thu ở chợ Bờ Đắp, xã Đông Sơn khoảng 50 ổ bánh mì không nhân, 250ml nước chan, 200g bơ và 500g chà bông. Với điểm bán bánh mì bà Hà ở chợ Dốc, xã Đông Sơn, lượng cung cấp khoảng 70 ổ bánh mì không nhân, 250ml nước chan và 200g bơ.

Qua kiểm tra, điểm bán bánh mì que Ông Bảy có hồ sơ xác nhận chủ cơ sở và nhân viên đã tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, khám sức khỏe; có kết quả xét nghiệm nguồn nước giếng khoan ngày 27.7.2026. Tuy nhiên, khu vực chế biến thực phẩm chưa được tách biệt với nhà vệ sinh.

Đồng thời, cơ sở không lưu giữ hợp đồng mua bán đối với nguyên liệu chà bông và trứng gà. Trong khi đó, các nguyên liệu khác như bột mì, thịt heo, chả heo, chả bò da và rau thơm có hợp đồng mua bán được lưu giữ.

Tại điểm bán bánh mì bà Thu, đoàn kiểm tra ghi nhận bánh mì, chà bông, bơ và nước chan được lấy từ cơ sở bánh mì que Ông Bảy. Các nguyên liệu khác như rau thơm, đồ chua, nước sốt, thịt nướng và tương ớt do bà Thu chế biến tại bếp gia đình.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức và sức khỏe của người chế biến thực phẩm; xe bán bánh mì chưa bảo đảm vệ sinh.

Tương tự, điểm bán bánh mì bà Hà cũng lấy bánh mì, bơ và nước chan từ cơ sở Ông Bảy. Các nguyên liệu còn lại gồm chả, rau thơm, chà bông, tương ớt và thịt heo được mua tại chợ, sau đó tự chế biến tại bếp gia đình.

Tại thời điểm đoàn điều tra, cơ sở đã bán hết thực phẩm nên không thể lấy mẫu kiểm nghiệm. Cơ sở cũng chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức và sức khỏe của người chế biến.

Trước những vấn đề ghi nhận qua kiểm tra, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tịnh Khê đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì que Ông Bảy, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Tại xã Đông Sơn, Phòng Văn hóa - Xã hội cũng đã đề nghị hai điểm bán bánh mì bà Thu và bà Hà tạm ngừng kinh doanh để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân khiến 18 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại 3 điểm bán trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.