Quảng Ngãi: 18 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm điều trị tại bệnh viện ở Quảng Ngãi. Ảnh: TT.

Ngày 10/10, Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, cho biết bệnh viện đang tiếp nhận, điều trị 13 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói. Sau đó, nhiều người khác xuất hiện biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 18 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tư nhân Phúc Hưng điều trị 13 ca, BVĐK khu vực Sơn Tịnh 3 ca và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh 2 ca.

Các bệnh nhân chủ yếu có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy dẫn đến mất nước và cần được theo dõi, điều trị.

Trước tình hình trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh và các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân khiến 18 người phải nhập viện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.